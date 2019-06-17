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Папа назначил апостольским нунцием в Литве П. Ражича



Папа Франциск назначил апостольским нунцием в Литве архиепископа Петара Ражича, сообщил в выходные секретариат Литовской конференции епископов.

Сообщается, что новый представитель Ватикана в Литве назначен на эту должность с 15 июня.

П. Ражич - шестой апостольский нунций Ватикана в Балтийских странах.

Прежний представитель Святого престола в Балтийских странах архиепископ Педро Лопес Кинтана был назначен апостольским нунцием в Австрии и покинул Литву в мае этого года.

П. Ражич до этого был апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи.

В дипломатической службе Ватикана П. Ражич работает с 1993 года.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Ватикан, назначение, унций
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июня, 15:20

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