Папа назначил апостольским нунцием в Литве П. Ражича 🔊 Воспроизвести



Папа Франциск назначил апостольским нунцием в Литве архиепископа Петара Ражича, сообщил в выходные секретариат Литовской конференции епископов.



Сообщается, что новый представитель Ватикана в Литве назначен на эту должность с 15 июня.



П. Ражич - шестой апостольский нунций Ватикана в Балтийских странах.



Прежний представитель Святого престола в Балтийских странах архиепископ Педро Лопес Кинтана был назначен апостольским нунцием в Австрии и покинул Литву в мае этого года.



П. Ражич до этого был апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи.



В дипломатической службе Ватикана П. Ражич работает с 1993 года. Папа Франциск назначил апостольским нунцием в Литве архиепископа Петара Ражича, сообщил в выходные секретариат Литовской конференции епископов.Сообщается, что новый представитель Ватикана в Литве назначен на эту должность с 15 июня.П. Ражич - шестой апостольский нунций Ватикана в Балтийских странах.Прежний представитель Святого престола в Балтийских странах архиепископ Педро Лопес Кинтана был назначен апостольским нунцием в Австрии и покинул Литву в мае этого года.П. Ражич до этого был апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи.В дипломатической службе Ватикана П. Ражич работает с 1993 года. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Ватикан, назначение, унций География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии