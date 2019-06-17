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В литовском Биржай открыт мемориал жертвам Холокоста

© Photo: Facebook / Emanuelis Zingeris


В воскресенье в литовском городе Биржай открыт мемориал жертвам Холокста.

Памятник установлен в лесу Покампонис, на месте расправы над жертвами Холокоста.

Участники мероприятия пришли сюда тем же путем, которым в 1941 году была согнана на смерть половина жителей города – мужчины, женщины, дети.

Тридцатиметровый мемориал увековечил имена более 500 известных жертв.

В Пакампонисе в 1941 году было расстреляно 2400 человек, из них – 900 детей.

Это шестое место в Литве, где установлен памятник жертвам Холокоста.

Мемориал проектировал архитектор Джозеф Раби из Франции, его предки родом из Биржай, а часть родственников убита в Пакампонисе. Инициаторы мемориального комплекса – Абель и Гленда Левитты из Израиля.
BNS
Категории: чп и криминал, история
Ключевые слова: евреи, холокост, надписи, памятники
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июня, 14:30

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