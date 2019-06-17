В литовском Биржай открыт мемориал жертвам Холокоста 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Emanuelis Zingeris



В воскресенье в литовском городе Биржай открыт мемориал жертвам Холокста.



Памятник установлен в лесу Покампонис, на месте расправы над жертвами Холокоста.



Участники мероприятия пришли сюда тем же путем, которым в 1941 году была согнана на смерть половина жителей города – мужчины, женщины, дети.



Тридцатиметровый мемориал увековечил имена более 500 известных жертв.



В Пакампонисе в 1941 году было расстреляно 2400 человек, из них – 900 детей.



Это шестое место в Литве, где установлен памятник жертвам Холокоста.



Мемориал проектировал архитектор Джозеф Раби из Франции, его предки родом из Биржай, а часть родственников убита в Пакампонисе. Инициаторы мемориального комплекса – Абель и Гленда Левитты из Израиля. В воскресенье в литовском городе Биржай открыт мемориал жертвам Холокста.Памятник установлен в лесу Покампонис, на месте расправы над жертвами Холокоста.Участники мероприятия пришли сюда тем же путем, которым в 1941 году была согнана на смерть половина жителей города – мужчины, женщины, дети.Тридцатиметровый мемориал увековечил имена более 500 известных жертв.В Пакампонисе в 1941 году было расстреляно 2400 человек, из них – 900 детей.Это шестое место в Литве, где установлен памятник жертвам Холокоста.Мемориал проектировал архитектор Джозеф Раби из Франции, его предки родом из Биржай, а часть родственников убита в Пакампонисе. Инициаторы мемориального комплекса – Абель и Гленда Левитты из Израиля. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: евреи, холокост, надписи, памятники География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии