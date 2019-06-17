В сейме Литвы – наметки на проведение прямых выборов старост в 2020 году 🔊 Воспроизвести



В сейме Литвы на минувшей неделе была представлена идея проведения в следующем году и парламентских выборов, и прямых выборов на посты старост в местных органах власти.



Ассоциация старост критикует эту идею как незрелую и даже деструктивную.



По представлении был одобрен проект закона выбора старост и сопровождающие его правовые акты. Далее их будут рассматривать комитеты сейма.



"Сейчас старосты - это государственные карьерные служащие, назначаемые на пост на основе конкурса на пять лет полномочий, количество сроков полномочий не ограничено. Мы считаем, что старосты, избранные в ходе прямых выборов, будут больше соблюдать интересы местных жителей, поскольку будут избраны напрямую, вероятно, улучшится и администрирование, поскольку старосты будут отвечать не только за реализацию планов самоуправления, но и за работу с населением", – сказал один из авторов проекта, социал-трудовик Андрсю Палёнис. В сейме Литвы на минувшей неделе была представлена идея проведения в следующем году и парламентских выборов, и прямых выборов на посты старост в местных органах власти.Ассоциация старост критикует эту идею как незрелую и даже деструктивную.По представлении был одобрен проект закона выбора старост и сопровождающие его правовые акты. Далее их будут рассматривать комитеты сейма."Сейчас старосты - это государственные карьерные служащие, назначаемые на пост на основе конкурса на пять лет полномочий, количество сроков полномочий не ограничено. Мы считаем, что старосты, избранные в ходе прямых выборов, будут больше соблюдать интересы местных жителей, поскольку будут избраны напрямую, вероятно, улучшится и администрирование, поскольку старосты будут отвечать не только за реализацию планов самоуправления, но и за работу с населением", – сказал один из авторов проекта, социал-трудовик Андрсю Палёнис. В проекте предусматривается, что старост будут избирать на четыре года тайным голосованием на прямых выборах по системе набора большинства голосов в одномандатном округе. Территория, которая будет находиться в подчинении одного старосты - один избирательный участок.



На этих выборах смогут баллотироваться и голосовать только постоянные жители этого участка, которым на день выборов исполнится 18 лет.



В старосты граждане смогут баллотироваться сами или выдвигаться партиями. В проекте предусматривается, что первые прямые выборы старост могут состояться уже в следующем году одновременно с парламентскими выборами.



"Опасный и угрожающий проект, сильно повышаются административные расходы и не создающий добавленной стоимости. Очень разные территории, например, в Вильнюсе и на селе. На селе, возможно, люди знают своего старосту. В Вильнюсе большинство не знает", – так оценил проект консерватор Кястутис Масюлис.



Проект не одобряет и Литовская ассоциация муниципальных старост.



"Да, в том виде, как представлено сейчас, когда не ясно, какова модель, отношения старост с мэром, само самоуправление, какие полномочия получит староста, по нашему мнению, это поспешный шаг", – сказал BNS президент ассоциации Кястутис Вилкаускас.



Он отметил, что закон следует принять только после того, как будет оговорена модель самоуправления, будут предусмотрены функции, полномочия, ответственность старост, избираемых напрямую, бюджет. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, закон, старосты География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии