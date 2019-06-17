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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В выходные дни в Литве утонули как минимум восемь человек
В минувшие выходные в Литве спасатели вытащили из воды восемь утонувших человек.
Пять мужчин утонули в пятницу, еще трое – в субботу, сообщила в понедельник BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения по связям с общественностью Лаура Валаускене.
В пятницу утопленники были вытащены из озера Дубас в Друскининкай, из прудов в Казлу-Руде, в Шакяйском, Купишском и Рокишском районах.
В субботу вода унесла жизни трех молодых мужчин в Вильнюсе и в Тракайском районе – мужчины в возрасте от 30 до 34 лет утонули в Буйвидишском пруду, Лентварисском озере и Акмянском озере.
С начала мая в целом в Литве уже утонул 31 человек, из них пять несовершеннолетних. Восемь утопающих удалось спасти, сообщила BNS Л. Валаускене.
На прошлой неделе в Литве было особо жарко – температура местами поднималась до 35 градусов.
Категории: общество, чп и криминал
География: Литва
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