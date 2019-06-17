В выходные дни в Литве утонули как минимум восемь человек 🔊 Воспроизвести



В минувшие выходные в Литве спасатели вытащили из воды восемь утонувших человек.



Пять мужчин утонули в пятницу, еще трое – в субботу, сообщила в понедельник BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения по связям с общественностью Лаура Валаускене.



В пятницу утопленники были вытащены из озера Дубас в Друскининкай, из прудов в Казлу-Руде, в Шакяйском, Купишском и Рокишском районах.



В субботу вода унесла жизни трех молодых мужчин в Вильнюсе и в Тракайском районе – мужчины в возрасте от 30 до 34 лет утонули в Буйвидишском пруду, Лентварисском озере и Акмянском озере.



С начала мая в целом в Литве уже утонул 31 человек, из них пять несовершеннолетних. Восемь утопающих удалось спасти, сообщила BNS Л. Валаускене.



На прошлой неделе в Литве было особо жарко – температура местами поднималась до 35 градусов. В минувшие выходные в Литве спасатели вытащили из воды восемь утонувших человек.Пять мужчин утонули в пятницу, еще трое – в субботу, сообщила в понедельник BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения по связям с общественностью Лаура Валаускене.В пятницу утопленники были вытащены из озера Дубас в Друскининкай, из прудов в Казлу-Руде, в Шакяйском, Купишском и Рокишском районах.В субботу вода унесла жизни трех молодых мужчин в Вильнюсе и в Тракайском районе – мужчины в возрасте от 30 до 34 лет утонули в Буйвидишском пруду, Лентварисском озере и Акмянском озере.С начала мая в целом в Литве уже утонул 31 человек, из них пять несовершеннолетних. Восемь утопающих удалось спасти, сообщила BNS Л. Валаускене.На прошлой неделе в Литве было особо жарко – температура местами поднималась до 35 градусов. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: жара, утонувшие, реки География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии