В Литве - «Человек из Подольска»! 🔊 Воспроизвести







В театре ОКТ/Вильнюсский городской театр - премьера! Спектакль по пьесе популярного российского драматурга Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» поставлен одним из лучших режиссеров современности Оскарасом Коршуновасом.



Дмитрий Данилов — современный прозаик и поэт, лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий. Дважды финалист премии «Большая книга». Придумавший жанр «серия наблюдений» Данилов пишет «поэтическую прозу», как обозначают это литературные критики. Его книгу «Сидеть и смотреть», например, называют «преодолением романа», что наследует европейскую литературную традицию. Его тексты переводятся на английский, итальянский, нидерландский, венгерский, сербский и языки, публикуются в Европе и США. Дмитрий Данилов — современный прозаик и поэт, лауреат нескольких российских и зарубежных литературных премий. Дважды финалист премии «Большая книга». Придумавший жанр «серия наблюдений» Данилов пишет «поэтическую прозу», как обозначают это литературные критики. Его книгу «Сидеть и смотреть», например, называют «преодолением романа», что наследует европейскую литературную традицию. Его тексты переводятся на английский, итальянский, нидерландский, венгерский, сербский и языки, публикуются в Европе и США.



«Я приветствую любые трактовки — чем их больше, тем интереснее, но сам я ничего хорошего не вижу в описанной в пьесе полиции. Мы видим довольно грубое психологическое насилие, а главного героя задерживают просто так. Это не образ идеальной полиции, но одновременно зловещие полицейские говорят герою много правильных и важных вещей», - говорит автор Дмитрий Данилов.



Конечно, коль полиция задержала, полицейские должны что-то говорить, как-то мотивировать! А может, это от скуки, у полиции игра такая!?











Обычный полицейский участок. Задержанный — молодой человек (лет тридцати) житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна — трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка всё равно устраивают ему эмоциональный допрос, угрожают подбросить наркотики или пару «висяков», чтобы улучшить показатели. Типичная ситуация из криминальных сводок и детективных сериалов… но стоит ли так недооценивать родную полицию?



Оскарас Коршуновас заметил, что именно эта пьеса помогла ему понять сегодняшнюю Россию, где нет откровенного давления, политической агитации, навязчивой пропаганды. Скорее все наоборот, много творческого в театрах, галереях, кино, на улицах, в телевидении.



Желаемая истина создается благодаря красивой, позитивной поверхности - шоу, интеллектуальные игры, высокая театральная культура, современное искусство, и, конечно, завораживающе профессиональное ТВ. Такой ненавязчивой пропаганде трудно сопротивляться и легко перестать отличать истину от той якобы истины, которую тебе навязывают, которую сформировали за тебя.



Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии: его цель — заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь. Сами полицейские примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией — объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового жителя московского спального района.



«Ставлю эту пьесу в Литве, хотя в ней много типичного для России, но похожая матрица действует и здесь – мы сами часто желаемое, обманывая себя и других, выдаем за действительное. Этого очень много и в нашей политике, в понимании сегодняшнего и трактовке прошлого», - утверждает режиссер.







«Человека нельзя принудить или исправить, но помочь осознать что-то — большое дело. В действиях тех, кто окружает главного героя есть, с одной стороны, продвижение к его сущности и источникам его проблем. А с другой, дальше они переходят черту и у полицейских возникает желание поправить, научить "как надо", "как будет лучше", желание решить за него», - так видит этот спектакль режиссер Михаил Бычков.



А что увидите, прочувствуете и поймете Вы?



Ближайшие показы спектакля ''Человек из Подольска» 17 и 18 июня в 19 часов на сцене ОКТ/Вильнюсский городской театр (ул.Ашмянос 8, Вильнюс).



Билеты продаются в системе Tiketa.



Фото Томаса Иванаускаса То ли слишком абсурдный, то ли слишком реалистичный сюжет: московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчёмности собственной жизни.«Я приветствую любые трактовки — чем их больше, тем интереснее, но сам я ничего хорошего не вижу в описанной в пьесе полиции. Мы видим довольно грубое психологическое насилие, а главного героя задерживают просто так. Это не образ идеальной полиции, но одновременно зловещие полицейские говорят герою много правильных и важных вещей», - говорит автор Дмитрий Данилов.Конечно, коль полиция задержала, полицейские должны что-то говорить, как-то мотивировать! А может, это от скуки, у полиции игра такая!?Обычный полицейский участок. Задержанный — молодой человек (лет тридцати) житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна — трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка всё равно устраивают ему эмоциональный допрос, угрожают подбросить наркотики или пару «висяков», чтобы улучшить показатели. Типичная ситуация из криминальных сводок и детективных сериалов… но стоит ли так недооценивать родную полицию?Оскарас Коршуновас заметил, что именно эта пьеса помогла ему понять сегодняшнюю Россию, где нет откровенного давления, политической агитации, навязчивой пропаганды. Скорее все наоборот, много творческого в театрах, галереях, кино, на улицах, в телевидении.Желаемая истина создается благодаря красивой, позитивной поверхности - шоу, интеллектуальные игры, высокая театральная культура, современное искусство, и, конечно, завораживающе профессиональное ТВ. Такой ненавязчивой пропаганде трудно сопротивляться и легко перестать отличать истину от той якобы истины, которую тебе навязывают, которую сформировали за тебя.Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии: его цель — заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь. Сами полицейские примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией — объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового жителя московского спального района.«Ставлю эту пьесу в Литве, хотя в ней много типичного для России, но похожая матрица действует и здесь – мы сами часто желаемое, обманывая себя и других, выдаем за действительное. Этого очень много и в нашей политике, в понимании сегодняшнего и трактовке прошлого», - утверждает режиссер.В роли человека из Подольска – Шарунас Зенкявичюс (известный по спектаклю ''Братья Карамазовы» в постановке Сильвы Кривицкене, лучшая мужская роль на международном театральном фестивале в Друскининкай), начальник полиции – Гедре Моцкелюнайте( совсем недавно с блеском дебютировала в фильме Раймундаса Баниониса «Лиловый туман»), первый полицейский - великолепный актер театра и кино Марюс Репшис, игравший во многих нашумевших спектаклях Оскараса Коршуноваса В остальных ролях – Марюс Чижаускас, Ритис Саладжюс.«Человека нельзя принудить или исправить, но помочь осознать что-то — большое дело. В действиях тех, кто окружает главного героя есть, с одной стороны, продвижение к его сущности и источникам его проблем. А с другой, дальше они переходят черту и у полицейских возникает желание поправить, научить "как надо", "как будет лучше", желание решить за него», - так видит этот спектакль режиссер Михаил Бычков.А что увидите, прочувствуете и поймете Вы?Билеты продаются в системе Tiketa. Люция Иванаускайте , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Оскарас Коршуновас, ОКТ/Вильнюсский городской театр, «Человек из Подольска», Дмитрий Данилов География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 145 раз Комментарии