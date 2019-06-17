Глава МИД Литвы обсудил с белорусской оппозицией права человека 🔊 Воспроизвести фото: urm.lt



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу обсудил с представителями белорусской оппозиции ситуацию в сфере прав человека в этой стране.



Как сообщила BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене, во встрече принял участие Анатолий Лебедько из "Европейского диалога", представитель Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов, Игорь Борисов из Белорусской социал-демократической партии, представитель белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, член движения "За свободу" Юрий Губаревич и представитель Организационного комитета белорусских христианских демократов Виталь Рымашевский.



Как сообщило министерство, на встрече речь шла о происходящих в Белоруссии процессах, министр выразил озабоченность Литвы по поводу не улучшающейся ситуации с правами человека и системными нарушениями гражданских свобод. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу обсудил с представителями белорусской оппозиции ситуацию в сфере прав человека в этой стране.Как сообщила BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене, во встрече принял участие Анатолий Лебедько из "Европейского диалога", представитель Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов, Игорь Борисов из Белорусской социал-демократической партии, представитель белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, член движения "За свободу" Юрий Губаревич и представитель Организационного комитета белорусских христианских демократов Виталь Рымашевский.Как сообщило министерство, на встрече речь шла о происходящих в Белоруссии процессах, министр выразил озабоченность Литвы по поводу не улучшающейся ситуации с правами человека и системными нарушениями гражданских свобод. "Литве очень важно будущее независимой и демократической Белоруссии, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Л. Линкявичюс.



Министр подчеркнул, что позиция Литвы по Белорусской АЭС в Островце остается последовательной – проект реализуется непрозрачно, с нарушением действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопросы о безопасности станции.



Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за решение, благодаря которому на памятнике лидеру восстания против Царской России 1863-1864 годов Константина Калиновского будет надпись и на белорусском языке. BNS Категории: в Европе, общество, политика Ключевые слова: Беларусь, финансирование, оппозиция, ЕС География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии