Глава МИД Литвы обсудил с белорусской оппозицией права человека

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу обсудил с представителями белорусской оппозиции ситуацию в сфере прав человека в этой стране.
Как сообщила BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене, во встрече принял участие Анатолий Лебедько из "Европейского диалога", представитель Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов, Игорь Борисов из Белорусской социал-демократической партии, представитель белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, член движения "За свободу" Юрий Губаревич и представитель Организационного комитета белорусских христианских демократов Виталь Рымашевский.
Как сообщило министерство, на встрече речь шла о происходящих в Белоруссии процессах, министр выразил озабоченность Литвы по поводу не улучшающейся ситуации с правами человека и системными нарушениями гражданских свобод.
"Литве очень важно будущее независимой и демократической Белоруссии, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Л. Линкявичюс.
Министр подчеркнул, что позиция Литвы по Белорусской АЭС в Островце остается последовательной – проект реализуется непрозрачно, с нарушением действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопросы о безопасности станции.
Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за решение, благодаря которому на памятнике лидеру восстания против Царской России 1863-1864 годов Константина Калиновского будет надпись и на белорусском языке.
Министр подчеркнул, что позиция Литвы по Белорусской АЭС в Островце остается последовательной – проект реализуется непрозрачно, с нарушением действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопросы о безопасности станции.
Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за решение, благодаря которому на памятнике лидеру восстания против Царской России 1863-1864 годов Константина Калиновского будет надпись и на белорусском языке.