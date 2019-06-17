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Глава МИД Литвы обсудил с белорусской оппозицией права человека

фото: urm.lt


Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу обсудил с представителями белорусской оппозиции ситуацию в сфере прав человека в этой стране.

Как сообщила BNS представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене, во встрече принял участие Анатолий Лебедько из "Европейского диалога", представитель Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов, Игорь Борисов из Белорусской социал-демократической партии, представитель белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, член движения "За свободу" Юрий Губаревич и представитель Организационного комитета белорусских христианских демократов Виталь Рымашевский.

Как сообщило министерство, на встрече речь шла о происходящих в Белоруссии процессах, министр выразил озабоченность Литвы по поводу не улучшающейся ситуации с правами человека и системными нарушениями гражданских свобод.
"Литве очень важно будущее независимой и демократической Белоруссии, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Л. Линкявичюс.

Министр подчеркнул, что позиция Литвы по Белорусской АЭС в Островце остается последовательной – проект реализуется непрозрачно, с нарушением действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопросы о безопасности станции.

Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за решение, благодаря которому на памятнике лидеру восстания против Царской России 1863-1864 годов Константина Калиновского будет надпись и на белорусском языке.
BNS
Категории: в Европе, общество, политика
Ключевые слова: Беларусь, финансирование, оппозиция, ЕС
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июня, 09:27

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