Помпео не исключил варианта военного противодействия с Ираном 🔊 Воспроизвести Майк Помпео. Фото © Twitter / Secretary Pompeo



При этом госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не хочет воевать с Тегераном, сообщает



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.



— Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе, — рассказал он в интервью телеканалу CBS. При этом госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не хочет воевать с Тегераном, сообщает ЛАЙФ Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают все варианты противодействия Ирану — не исключаются и военные действия.— Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе, — рассказал он в интервью телеканалу CBS. Помпео выразил уверенность, что США смогут предпринять ряд действий, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия. При этом он заверил, что Вашингтон не хочет воевать с Тегераном.



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Вашингтон не сомневается в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе и намерен продемонстрировать якобы имеющиеся у США доказательства этого. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.



"Совершенно очевидно, что там произошло", - сказал госсекретарь. По его утверждению, "это были атаки со стороны Исламской Республики Иран". "Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств. Мир увидит большую их часть", - добавил госсекретарь.



Отвечая на вопрос о том, какие меры намерен принять Вашингтон в отношении Тегерана, Помпео подчеркнул: "Ирану следует ясно понимать, что мы продолжим предпринимать действия, чтобы не позволять ему вести себя таким образом". Глава внешнеполитического ведомства США выразил уверенность в том, что США смогут заручиться содействием других государств на этом направлении.



На вопрос о том, намерены ли США перебросить дополнительные силы в регион, Помпео ответил: "Президент [США Дональд] Трамп недвусмысленно заявлял, что Иран не получит ядерное оружие. В этом состоит цель всей нашей кампании в отношении Ирана". Он также добавил, что США "намерены гарантировать свободу навигации" в регионе и готовы "принять все необходимые меры в дипломатической сфере и в других". life.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран — статья прочитана 148 раз Комментарии