Загрузка... Шины, которые не боятся проколов, впервые появятся на серийных авто 🔊 Воспроизвести



Безвоздушное колесо по целому ряду показателей превосходит радиальные бескамерные шины. Uptis уже в этом году будут устанавливать на серийные электромобили Chevrolet Bolt.



Безвоздушные шины от Michelin и General Motors называются Uptis — это аббревиатура от Unique Puncture-proof Tire System, «уникальная проколостойкая система шин», сообщает



GM планирует начать полевые испытания прототипа Uptis в этом году, оснастив новыми колесами электрические Chevrolet Bolt, сообщает New Atlas. Безвоздушные шины от Michelin и General Motors называются Uptis — это аббревиатура от Unique Puncture-proof Tire System, «уникальная проколостойкая система шин», сообщает ХАЙТЕК+ . Конечная цель разработчиков — совершенно новое колесо для легковых автомобилей, которое придет на смену современным шинам и покрышкам. Этой темой Michelin занимается уже 14 лет.GM планирует начать полевые испытания прототипа Uptis в этом году, оснастив новыми колесами электрические Chevrolet Bolt, сообщает New Atlas.







По словам представителей Michelin, около 12% шин отправляются на свалку преждевременно в результате взрывов, около 8% — из-за проблем с давлением.



Ежегодно автовладельцы выбрасывают 200 млн вышедших из строя до окончания срока эксплуатации шин.



Перейдя на Uptis с традиционной надувной шины, водитель не заметит особой разницы. По весу она соответствует среднему колесу — 22,5 кг, позволяет разгоняться, как обычно, и при этом экономит место в багажнике, где больше не нужно возить запаску.



Uptis — готовая к серийному производству версия системы Tweel, которую Michelin показала еще в 2005. В 2014 компания заявила о строительстве новой фабрики безвоздушных шин. Сейчас Tweel выпускают лишь для непассажирского транспорта, в частности, строительной и сельскохозяйственной техники.



Цены на Uptis пока не обнародованы, как и типы или размеры автомобилей, для которых эти колеса предназначены. Скорее всего, сначала на такие шины перейдут коммерческие службы — таксопарки и службы проката.



Для военной техники нужны колеса, отвечающие особым требованиям. Год назад DARPA представила разработку для вездеходов — колесо, которое меняет форму прямо на ходу. Безвоздушная технология обладает несколькими преимуществами и для водителя, и для окружающей среды — причем на протяжении всего цикла жизни. На производство шин расходуется меньше сырья и энергии, меньше испорченных покрышек заканчивают свою жизнь на свалках, они меньше изнашиваются из-за недостаточного или, наоборот, чрезмерного давления. Кроме того, такая шина никогда не лопнет прямо на дороге, создав аварийную ситуацию.По словам представителей Michelin, около 12% шин отправляются на свалку преждевременно в результате взрывов, около 8% — из-за проблем с давлением.Ежегодно автовладельцы выбрасывают 200 млн вышедших из строя до окончания срока эксплуатации шин.Перейдя на Uptis с традиционной надувной шины, водитель не заметит особой разницы. По весу она соответствует среднему колесу — 22,5 кг, позволяет разгоняться, как обычно, и при этом экономит место в багажнике, где больше не нужно возить запаску.Uptis — готовая к серийному производству версия системы Tweel, которую Michelin показала еще в 2005. В 2014 компания заявила о строительстве новой фабрики безвоздушных шин. Сейчас Tweel выпускают лишь для непассажирского транспорта, в частности, строительной и сельскохозяйственной техники.Цены на Uptis пока не обнародованы, как и типы или размеры автомобилей, для которых эти колеса предназначены. Скорее всего, сначала на такие шины перейдут коммерческие службы — таксопарки и службы проката.Для военной техники нужны колеса, отвечающие особым требованиям. Год назад DARPA представила разработку для вездеходов — колесо, которое меняет форму прямо на ходу. Загрузка... m.hightech.plus Категории: авто, технологии Ключевые слова: шины, колеса — статья прочитана 79 раз Комментарии