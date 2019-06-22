Загрузка... Ремейк УАЗ-469: дизайнер разработал современную версию легендарного внедорожника 🔊 Воспроизвести



УАЗ-469 в настоящее время обрел вторую жизнь в виде модернизированного, но практически того же внешне, внедорожника УАЗ Хантер, сообщает carakoom.com. С одной стороны, конструктивно УАЗик уже давно устарел, но с другой — его дизайн можно считать нестареющей классикой и одним из символов отечественного автопрома. Он мог бы стать таким же культовым, как, например, американский Jeep Wrangler, или английский Land Rover Defender. Но Ульяновский автозавод даже не собирается работать над идейным преемником 469-го.



Зато это сделал независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин, только что показавший компьютерные изображения современной реинкарнации УАЗ-469. Проект получил название UAZ Bor.







Внешне внедорожник получился брутальным красавцем. Он не только имеет современную стильную внешность, но и обладает множеством отсылок к оригинальному УАЗ-469. При виде спереди вы обязательно узнаете характерную решетку радиатора с горизонтальной прорезью и двумя круглыми фарами по краям.







Внешне внедорожник получился брутальным красавцем. Он не только имеет современную стильную внешность, но и обладает множеством отсылок к оригинальному УАЗ-469. При виде спереди вы обязательно узнаете характерную решетку радиатора с горизонтальной прорезью и двумя круглыми фарами по краям.







Сзади намеки на оригинал чуть тоньше. Например, задние фонари с двумя овальными элементами, разделенными центральной секцией напоминают задние фонари УАЗ-469 с небольшими выпуклостями по центру, а запасное колесо превратилось в выштамповку на двери багажника.







В целом, работа Андрей Фандюхина получилась очень приятной и максимально проработанной. Можно с легкостью представить такой внедорожник на конвейере. Причем смотреться вживую он будет не хуже, чем на этих компьютерных рендерах. Интересно, что по замыслу автора, UAZ Bor должен сохранить рамную конструкцию с зависимой задней подвеской и независимой передней.







Если вам понравился UAZ Bor, то советую обратить ваше внимание на работы другого российского дизайнера Сергея Баринова, который создал современную интерпретацию ГАЗ-24 «Волга» и ГАЗ-12 ЗИМ.



УАЗ-469 в настоящее время обрел вторую жизнь в виде модернизированного, но практически того же внешне, внедорожника УАЗ Хантер, сообщает carakoom.com. С одной стороны, конструктивно УАЗик уже давно устарел, но с другой — его дизайн можно считать нестареющей классикой и одним из символов отечественного автопрома. Он мог бы стать таким же культовым, как, например, американский Jeep Wrangler, или английский Land Rover Defender. Но Ульяновский автозавод даже не собирается работать над идейным преемником 469-го.Зато это сделал независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин, только что показавший компьютерные изображения современной реинкарнации УАЗ-469. Проект получил название UAZ Bor.Внешне внедорожник получился брутальным красавцем. Он не только имеет современную стильную внешность, но и обладает множеством отсылок к оригинальному УАЗ-469. При виде спереди вы обязательно узнаете характерную решетку радиатора с горизонтальной прорезью и двумя круглыми фарами по краям.Внешне внедорожник получился брутальным красавцем. Он не только имеет современную стильную внешность, но и обладает множеством отсылок к оригинальному УАЗ-469. При виде спереди вы обязательно узнаете характерную решетку радиатора с горизонтальной прорезью и двумя круглыми фарами по краям.Сзади намеки на оригинал чуть тоньше. Например, задние фонари с двумя овальными элементами, разделенными центральной секцией напоминают задние фонари УАЗ-469 с небольшими выпуклостями по центру, а запасное колесо превратилось в выштамповку на двери багажника.В целом, работа Андрей Фандюхина получилась очень приятной и максимально проработанной. Можно с легкостью представить такой внедорожник на конвейере. Причем смотреться вживую он будет не хуже, чем на этих компьютерных рендерах. Интересно, что по замыслу автора, UAZ Bor должен сохранить рамную конструкцию с зависимой задней подвеской и независимой передней.Если вам понравился UAZ Bor, то советую обратить ваше внимание на работы другого российского дизайнера Сергея Баринова, который создал современную интерпретацию ГАЗ-24 «Волга» и ГАЗ-12 ЗИМ. Загрузка... carakoom.com Категории: авто, технологии Ключевые слова: дизайн, новинка, УАЗ — статья прочитана 88 раз Комментарии