Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста 🔊 Воспроизвести



Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в инфоцентре Крымского моста, пишет



"Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь", - говорится в сообщении. Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в инфоцентре Крымского моста, пишет ТАСС "Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая длина колеи 19 км, использовано 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. железобетонных шпал. Пока завершается строительство железнодорожной части моста, по этому пути будут перевозить грузы, необходимые для работ, - в первую очередь рельсошпальную решетку и щебень с баз на краснодарской стороне пролива. "В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения. Идем с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.



По данным инфоцентра, на втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решетки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост на специальных платформах, а потом из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.



Синхронно с мостом строят подходы - со стороны Крыма это двухпутная дорога 18 км, которая идет от моста до станции Багерово, готово около половины путей. Вместе с трассой возводится новая станция "Керчь-Южная", в составе которой вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов. На другой стороне строится двухпутный участок пути длиной 40 км, верхнее строение пути готово в полном объеме, практически полностью готовы искусственные сооружения, включая мосты и путепроводы. На подходе строится станция "Тамань-Пассажирская" с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей - грузовым и пассажирским.



Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. ТАСС Категории: экономика, политика, технологии Ключевые слова: движение, Крым, мост, поезда — статья прочитана 72 раза Комментарии