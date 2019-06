США: надо готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home



В США началась информационная кампания по подготовке к новой войне: от Пентагона требуют готовиться к войне на два фронта — с Россией и с Китаем одновременно.



Агентство деловой информации Bloomberg опубликовало две обстоятельные статьи, призванные как следует напугать американского читателя и тех, кто принимает решения в Вашингтоне. Один из этих пугающих текстов написан специалистом по геополитике, экспертом нескольких очень влиятельных НКО (Center for Strategic and Budgetary Assessments, Foreign Policy Research Institute), профессором Университета имени Джонса Хопкинса Холом Брэндсом, а второй вышел из под пера бывшего командующего войсками США и НАТО в Европе, адмирала в отставке, а ныне эксперта финансовой компании Carlyle Group, Джеймса Ставридиса. Оба маститых специалиста пытаются донести до аудитории два очень неприятных тезиса. Первый тезис, который продвигают "в четыре руки" профессор и адмирал: США и их европейские союзники однозначно не готовы к "российско-китайскому альянсу", который угрожает США и американоцентричному миру самим фактом своего существования. Тезис второй: США должны в самом срочном порядке начать подготовку к столкновению с двумя великими державами одновременно, причем профессор Брэндс особо подчеркивает, что в противном случае открываются перспективы того, что Вашингтон окажется беззащитным перед комбинацией, в которой Пекин или Москва ввязываются в войну с США и сковывают все американские силы, а второй партнер в российско-китайской коалиции просто добивает беззащитную Америку. В США началась информационная кампания по подготовке к новой войне: от Пентагона требуют готовиться к войне на два фронта — с Россией и с Китаем одновременно.Агентство деловой информации Bloomberg опубликовало две обстоятельные статьи, призванные как следует напугать американского читателя и тех, кто принимает решения в Вашингтоне. Один из этих пугающих текстов написан специалистом по геополитике, экспертом нескольких очень влиятельных НКО (Center for Strategic and Budgetary Assessments, Foreign Policy Research Institute), профессором Университета имени Джонса Хопкинса Холом Брэндсом, а второй вышел из под пера бывшего командующего войсками США и НАТО в Европе, адмирала в отставке, а ныне эксперта финансовой компании Carlyle Group, Джеймса Ставридиса. Оба маститых специалиста пытаются донести до аудитории два очень неприятных тезиса. Первый тезис, который продвигают "в четыре руки" профессор и адмирал: США и их европейские союзники однозначно не готовы к "российско-китайскому альянсу", который угрожает США и американоцентричному миру самим фактом своего существования. Тезис второй: США должны в самом срочном порядке начать подготовку к столкновению с двумя великими державами одновременно, причем профессор Брэндс особо подчеркивает, что в противном случае открываются перспективы того, что Вашингтон окажется беззащитным перед комбинацией, в которой Пекин или Москва ввязываются в войну с США и сковывают все американские силы, а второй партнер в российско-китайской коалиции просто добивает беззащитную Америку.



С точки зрения американской пропаганды, направленной на потребителей культурного и информационного фаст-фуда, — все ок: Голливуд продолжает снимать фильмы про то, как всех побеждает бомбовая демократия, создатели популярных (в том числе и среди российской молодежи) компьютерных игр приучают детей верить "Белым каскам" и считать русских военных летчиков убийцами невинных сирийцев, а российские (в том числе деловые) издания пишут статьи о том, как им хочется, чтобы в России "было, как на Украине".



Однако если подняться на уровень выше и почитать, например, свежий номер Foreign Affairs, то можно ознакомиться с другим взглядом на реальность:



"Оглядываясь назад, можно сказать, что падение кажется неизбежным. Сегодня, похоже, необходимо объяснять не нынешнюю реальность вечного конфликта внутри США и за рубежом, а надо объяснять вашингтонские лихорадочные мечты конца прошлого века о вечной добродетельной гегемонии США. Однако те, кто пережил ту эпоху, знают, что ничто не было предопределено и что история могла бы сложиться иначе. Поэтому мы решили провести посмертное вскрытие американского лидерства последних десятилетий — тех лет, когда элиты США растратили наследство и доброе имя, завещанное им."



Если посмотреть на слегка панический текст адмирала Ставридиса, то легко заметить, что он апеллирует к самому глубинному страху вашингтонской (да и вообще всей англоговорящей) политической элиты, которая была воспитана на геополитической теории Хэлфорда Джона Маккиндера. "Китай и Россия хотят контролировать "Мировой Остров", пишет адмирал Ставридис, и с его точки зрения, — это большая, можно сказать, экзистенциальная угроза для США. Российскому читателю более знаком другой термин из теории Маккиндера — "Хартленд", под которым обычно подразумевается наиболее стратегически важная часть Евразии, контроль над которой считается одним из ключевых факторов доминирования над миром. "Мировой Остров" (World Island) — это ставка поважнее "Хартленда", за который наши западные партнеры были готовы воевать в прошлом веке, ибо "Мировой Остров" — это (если очень грубо) "Хартленд" плюс вся Европа, плюс вся Азия и Африка. Ставридис, перечисляя точки взаимодействия Москвы и Пекина, приходит к железному (с его точки зрения) выводу, что конечной целью этого сотрудничества является китайско-российский контроль над Евразией и Африкой в целом, что неизбежно предполагает вытеснение США и их союзников (если таковые вообще останутся) на "периферию мира".



В качестве ответных мер предлагается сделать все, чтобы привязать Европу к США и не дать китайско-российскому альянсу "соблазнить" европейские страны. Рецепт противодействия от отставного адмирала поразительно дипломатичен: "США и их союзники должны обратить внимание на растущее сотрудничество между Россией и Китаем; сосредоточить сбор разведданных на понимании того, как далеко это сотрудничество может пойти; сделать все возможное, чтобы поддержать объединенную Европу и укрепить сеть альянсов, партнерств и дружеских отношений по всей периферии Азии."



Очевидное умолчание в этом списке мер — это работа над саботажем российско-китайского сотрудничества, но, хотя адмирал Ставридис не упоминает об этом прямо, уже в самом тексте статьи он занимается "вбросом" типичных антикитайских тезисов, начиная от заявлений о том, что Путин "делает ошибку", сотрудничая с Китаем, и заканчивая заявлениями о том, что Китай "смотрит на Сибирь, как собака на стейк".



Показательно, что ни одному из американских экспертов, обеспокоенных сближением по линии Москва — Пекин, даже не приходит в голову предложить какие-то варианты нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Обсуждаются исключительно меры наказания и принуждения, впрочем, это в равной степени относится и к американо-китайским, и американо-европейским отношениям: обсуждаются исключительно болевые приемы, а слово "компромисс" — в принципе отсутствует в лексиконе рекомендуемых решений.



Профессор Брэндс не стесняется в выражениях и не делает ставку на дипломатию, а пишет с почти армейской прямотой о том, что надо делать: "Америка должна выработать правильное сочетание возможностей и концепций, чтобы победить Китай или Россию, прежде чем она значительно расширит вооруженные силы. Но после того как это сочетание будет определено, США должны будут создать — за значительные средства — большую силу, которая может надежно помешать агрессору достичь своих целей на втором театре (военных действий. — Прим. ред.), даже если Америка сражается на первом. В обозримом будущем США будут одновременно участвовать в напряженном и опасном соперничестве с Китаем и Россией."



Не надо испытывать иллюзий. В Вашингтоне Россия воспринимается как враг, а укрепление российско-китайской дружбы и сотрудничества воспринимается как прямая заявка на мировое доминирование, и с этой "заявкой" США будут бороться в том числе силовыми и дипломатическими методами. К этому нужно быть готовыми, и меры защиты нужно принимать заранее, не рассчитывая на то, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и готовность к компромиссу.



