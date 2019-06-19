Загрузка... В Британии открыто 423 мечети и закрыто 500 церквей 🔊 Воспроизвести



За последние 15 лет в Великобритании были открыты 423 мечети и закрыты около 500 церквей, и эта тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы, сообщает



Наиболее высок процент мусульманского населения в таких городах как Манчестер (15,8%), Бирмингем (21,8%) и Брэдфорд (24,7%). Демографические изменения затронули все крупнейшие города Великобритания, в том числе, ее столицу — Лондон, и это уже влияет на различные стороны повседневной жизни горожан, а также на работу различных учреждений, в том числе, в сфере высшего образования. За последние 15 лет в Великобритании были открыты 423 мечети и закрыты около 500 церквей, и эта тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы, сообщает isralove.org . Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте аналитического центра «Институт Гейтстоуна», как правило, мусульмане не строят новые помещения, а покупают здания церквей и превращают их в свои культовые заведения.Наиболее высок процент мусульманского населения в таких городах как Манчестер (15,8%), Бирмингем (21,8%) и Брэдфорд (24,7%). Демографические изменения затронули все крупнейшие города Великобритания, в том числе, ее столицу — Лондон, и это уже влияет на различные стороны повседневной жизни горожан, а также на работу различных учреждений, в том числе, в сфере высшего образования. Так, например, в высшей школе Queen Mary (филиал Лондонского университета), женщины должны входить в учебные аудитории, используя отдельный вход и не имеют права задавать вопросы преподавателям.



Во многих столичных институтах мужчины и женщины, по требованию мусульманских организаций, должны сидеть отдельно во время занятий.



«Лондон сейчас более исламский город, чем столицы многих мусульманские стран», — говорит Сайед Раз Ризви, один из проповедников законов шариата, которые в настоящее время активно превращают столицу Соединенного королевства в «халяльный» город.



В стране уже действуют более 100 шариатских судов и их число, в ближайшее время, должно сущетственно возрасти.



Исламское лицо, помимо Бирмингема, Брэдфорда и Манчестера, сейчас приобретают также такие исконно английские города, как Дерби, Лидс, Лестер, Ливерпуль, Шеффилд и многие другие.



В 2015 году имя Мухаммад, в различных вариантах написания (таких, например, как Мухаммед или Махмуд) стало наиболее популярным среди младенцев в Великобритании. Загрузка... isralove.org Категории: общество, культура, история Ключевые слова: ислам, Лондон, Британия, мечети, церкви — статья прочитана 131 раз Комментарии