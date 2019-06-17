Загрузка... ФИФА будет добиваться для себя статуса, как у ООН и МККК 🔊 Воспроизвести После переизбрания на второй президентский срок Дж. Инфантино заверил, что ФИФА «очистилась и переродилась. Она превратилась из токсичного, почти криминального государства в то, чем и должна быть». (Keystone / Walter Bieri)



Руководящий орган мирового футбола ФИФА намерен добиваться повышения своего международно-правового статуса в Швейцарии до уровня глобальных международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, сообщает Руководящий орган мирового футбола ФИФА намерен добиваться повышения своего международно-правового статуса в Швейцарии до уровня глобальных международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, сообщает SWI ФИФА (Fédération Internationale de Football Association — FIFA), базирующаяся в Цюрихе, в настоящее время признана некоммерческой ассоциацией. Имея такой статус, она получает некоторые налоговые льготы и большую, чем обычные коммерческие компании, свободу в организации своей деятельности. Но вот теперь она хочет присоединиться к группе международных организаций, имеющих в соответствии с законодательством Швейцарии особый статус.



Что могла бы получить ФИФА?



Согласно законодательству, устанавливающему и регулирующему права и обязанности Швейцарии в качестве «принимающей стороны» (в него входят соответствующий федеральный закон (Gaststaatgesetz) и ряд актов и распоряжений), правительство Швейцарии определяет условия, которые должны быть выполнены компанией или международной организацией для получения ею регистрации на территории Конфедерации, включая налоговые и иные выгоды и преференции.



К таковым относятся «иммунитет от судебного разбирательства», «освобождение от требований швейцарских властей относительно въезда и проживания на территории страны» и увеличение налоговых льгот. Но льготы не являются автоматическими и присуждаются только в каждом конкретном случае в зависимости от характера организации.



Статус Швейцарии в качестве «принимающей стороны» позволяет Федеральному совету (правительству) вести по отношению к таким структурам прозрачную, предсказуемую и четко согласованную с кантонами политику. Со своей стороны институциональные бенефициары в Швейцарии из числа иностранных компаний и организаций располагают ясной правовой базой с точки зрения привилегий, иммунитетов и льгот.



В заявлении швейцарскому франкоязычному общественному телеканалу RTSВнешняя ссылка представители ФИФА отметили, что снижение налогов мотивом к подаче ходатайства о «повышении статуса Федерации» не послужило.



ФИФА желала бы снять с себя ограничения, существующие в области порядка набора международного персонала. Уточним, что в этом году для работников международных аккредитованных в Швейцарии организаций из стран, не входящих в ЕС, предусмотрена квота на 8 500 рабочих виз, что на одну тысячу больше, чем в 2018-м году. Однако многие транснациональные корпорации и международные организации утверждают, что такого числа виз все ещё недостаточно, в частности, для целей «привлечения на работу лучших мировых талантов и экспертов».



Почему это ходатайство ФИФА подала именно сейчас?



В престижный список «привилегированных» структур входит по меньшей мере одна крупная спортивная организация, а именно, Международный олимпийский комитетВнешняя ссылка. В этом списке он состоит с 2000 года, находясь в категории «Другие международные организации». Мишель Зен Руффинен (Michel Zen Ruffinen), который занимал пост Генерального секретаря ФИФА в период с 1998 по 2002 годы, рассказал швейцарскому телеканалу RTS, что задача повышение статуса ФИФА находилась в повестке дня этой организации «уже в течение некоторого времени», однако за время его пребывания в должности генсека никаких формальных шагов в этом направлении не предпринималось.



Согласно сообщениям СМИ, инициатива все-таки «разморозить» это досье могла исходить от президента ФИФА Джанни Инфантино, который поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом всего через несколько недель после вступления того в должность в 2017 году.



Есть ли тут потенциально какие-то проблемы?



Потенциальных проблем немало! ФИФА пережила несколько весьма бурных лет, на которые пришлись коррупционные скандалы, уголовные расследования и громкие отставки ключевых руководящих фигур. Некоторые расследования все еще продолжаются, в том числе и в Швейцарии.



Если Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ)Внешняя ссылка был принят в эксклюзивный швейцарский клуб НПО в 2015 году за то, что сыграл «важную роль для Швейцарии», «завоевав глобальный масштаб и широкое признание среди государств и международных организаций», то у ФИФА репутация в мире не безоблачная.



После переизбрания на второй президентский срок на прошлой неделе Дж. Инфантино заверил мировое сообщество, что его организация наконец-то «очистилась и переродилась. Она превратилась из токсичного, почти криминального государства в то, чем и должна быть. У нас в ФИФА больше нет места для коррупции. Терпимость к ней — нулевая!». Так что, казалось бы, больше никаких препятствий на пути поднятия международно-правового статуса ФИФА до уровня таких институций, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вроде бы и нет. И все равно такое решение может оказаться слишком щекотливым политическим вопросом для Швейцарии.



Что говорят политики?



Депутат парламента Швейцарии от социал-демократов Седрик Вермут (Cédric Wermuth) считает, что ФИФА как организация слишком уж сосредоточена на получении доходов, чтобы даже обсуждать такой статус. «Спорт является культурным достоянием. ФИФА монополист и торгует этим культурным активом. На данный момент мы не можем говорить о ФИФА как о некоммерческой организации и рассматривать возможность предоставления ей статуса международной организации неправительственного и некоммерческого профиля», — заявил он телеканалу RTS.



Политик от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) Роланд Бюхель (Roland Rino Büchel), в прошлом яростный критик ФИФА, предпочитает более примирительный тон. «Если они просто хотят получить доступ на рынок труда и приглашать к себе на работу сотрудников из стран, не входящих в ЕС, то тогда такое решение имеет смысл», — уточнил он Швейцарскому международному радио SWI swissinfo.ch. «Но это ни в коем случае не должно означать, что ФИФА получит также особые привилегии, например, дипломатические паспорта или налоговые льготы для физических лиц». Загрузка... swissinfo.ch Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: ООН, статус, организация, FIFA — статья прочитана 139 раз Комментарии