|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
США планирует сдерживать «российскую агрессию» в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании «российской агрессии» в странах Балтии: Литве, Эстонии и Латвии, сообщает mixnews.lv.
Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. По его мнению, Россия пытается «ослабить» НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния, для чего прибегает к «давлению и запугиванию».
В законопроекте изложены некоторые рекомендации для Пентагона. Например, если его примут, США должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии и «возглавить работу по укреплению сотрудничества» с этими странами.
Также, возможно, США увеличат присутствие своих войск в странах Балтии.
«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — говорится в документе.
mixnews.lv
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|