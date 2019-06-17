США планирует сдерживать «российскую агрессию» в Прибалтике 🔊 Воспроизвести



В конгресс США внесли законопроект о сдерживании «российской агрессии» в странах Балтии: Литве, Эстонии и Латвии, сообщает



Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. По его мнению, Россия пытается «ослабить» НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния, для чего прибегает к «давлению и запугиванию».



В законопроекте изложены некоторые рекомендации для Пентагона. Например, если его примут, США должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии и «возглавить работу по укреплению сотрудничества» с этими странами.



Также, возможно, США увеличат присутствие своих войск в странах Балтии.



«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — говорится в документе. В конгресс США внесли законопроект о сдерживании «российской агрессии» в странах Балтии: Литве, Эстонии и Латвии, сообщает mixnews.lv Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. По его мнению, Россия пытается «ослабить» НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния, для чего прибегает к «давлению и запугиванию».В законопроекте изложены некоторые рекомендации для Пентагона. Например, если его примут, США должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии и «возглавить работу по укреплению сотрудничества» с этими странами.Также, возможно, США увеличат присутствие своих войск в странах Балтии.«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — говорится в документе. mixnews.lv Категории: в мире, политика Ключевые слова: США, стратегия, Балтия — статья прочитана 181 раз Комментарии