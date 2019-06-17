Совет ЕС не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ за выдачу паспортов жителям Донбасса 🔊 Воспроизвести Первая выдача российских паспортов жителям ДНР в Ростовской области © Марина Шеина/ТАСС



Министры иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не будут обсуждать вопрос введения новых санкций против России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии этой встречи, сообщает



"Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня совета", - ответил он на соответствующий вопрос.



При этом, как пояснил ТАСС другой источник в Совете ЕС, эта тема может быть поднята на саммите ЕС 20-21 июня. "Мы ожидаем, что этот вопрос обсудят главы государств на саммите на следующей неделе", - отметил он.



Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. Министры иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не будут обсуждать вопрос введения новых санкций против России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии этой встречи, сообщает ТАСС "Этот вопрос сейчас не входит в повестку дня совета", - ответил он на соответствующий вопрос.При этом, как пояснил ТАСС другой источник в Совете ЕС, эта тема может быть поднята на саммите ЕС 20-21 июня. "Мы ожидаем, что этот вопрос обсудят главы государств на саммите на следующей неделе", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, ДНР, ЛНР — статья прочитана 140 раз Комментарии