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«Как красиво назван мой город»





В мае 2019 года в клайпедском детском саду «Пингвинукас» завершился 2-й этап международного проекта «Мы любим свой город».

Все 18 детских садов, которые являются участниками проекта, - из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины - прислали фотографии, на которых запечатлены названия городов и детских садов, воссозданные детьми с помощью своих воспитателей.

Международный годовой проект предусматривает творчество (креативность) и оригинальность в работе. Названия предлагались создать на территории учреждения. Очень творчески, проявив свою фантазию, подошли участники проекта и ко второму этапу.

Это детские учреждения из Клайпеды: ясли-сады «Pingvinukas», «Bangelė», «Pakalnutė», «Traukinukas», «Putinėlis», «Radastelė», Дом Малютки вильнюсские детские учреждения: ясли-сад «Daigelis» и «Gervelė», сад-школа «Svaja», из Тракай – ясли-сад «Ežerėlis», из Друскининкая – ясли-сад «Žibutė», из Тельшяя – ясли-сад «Berželis», из Бирштонаса – ясли-сад «Vyturėlis».
Эстонии: детские сады «Tareke» и «Punamütsike» (Кохтла-Ярве).

Латвию представил рижский детский сад Nr. 258, а Украину – специализированный детский сад Nr. 8 из города Херсон.

Постарались все! Сотрудники детских садов приглашали участвовать детишек и их родителей. С какой же выдумкой были созданы все работы!

Названия выполнены из различного природного материала: камешков, цветов, шишек, глины, песка. Много работ было из бросового материала: пробок, банок, ткани, из старого рекламного банера и др.

Есть работы, где названия написаны краской на дощечках. Теперь они могут служить визитной карточкой учреждения. Несколько работ выполнены даже на песке - детсадом «Pingvinukas», и на стене - тракайским детским садом «Ežerėlis».

Участником проекта «Мы любим свой город» является Ботанический сад Клайпедского университета, который в подарок ко 2-му этапу проекта подарил всем детским садам, участникам проекта, живые сосенки. Эти сосенки отправились по почте и были посажены на территории каждого детского учреждения.





Активные педагоги из рижского детского сада № 258 присылают не только свои работы, но и постоянно описывают все свои этапы проведения проекта.

Вот одно из таких писем от координатора Экошколы рижского детского сада: «Участвуя в проекте «Мы любим свой город», наш коллектив одновременно решает задачи экологического воспитания, работая уже пятый год по программе Экошколы. Организовывая занятия на свежем воздухе, работая с различным материалом, изучая окружающую среду города, дети и взрослые своим примером популяризируют здоровый образ жизни, сортировку отходов или вторичное их использование, бережное отношение к природе и экономию ресурсов. Символично, что в качестве приза от детского сада «Пингвинукас» нам был прислан экологический подарок - сосенка из Клайпедского ботанического сада. Дошкольники вместе c педагогами посадили подаренный саженец на территории детского сада, дополнив зелёную зону новым деревцем, за которым дети и взрослые будут ухаживать долгие годы».

Все участники второго этапа проекта были награждены грамотами.

Особая благодарность редакциям газеты «Обзор» и газеты «Клайпеда» за помощь и освещение проекта «Мы любим свой город».

Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: образование
Ключевые слова: «Как красиво назван мой город»
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 16 июня, 17:20

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