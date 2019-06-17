В Эстонии очередные заявления о строительстве АЭС 🔊 Воспроизвести



Инициативу министра финансов Эстонии Мартина Хельма о строительстве собственной атомной электростанции поддержал его коллега — министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Об этом сообщает



По словам министра Ааса, в Эстонии есть относительно «нечувствительные» территории, где можно построить атомную электростанцию четвёртого поколения. Он также отметил, что рано утверждать, что ее удастся запустить в 2030 году, как предлагает министр финансов Хельме. Для этого, по мнению Ааса, необходимо значительно изменить законодательство и провести общественные дебаты.



Ситуацию с энергетической безопасностью Эстонии министр оценивает как «турбулентную». Несмотря на синхронизацию с европейскими ЛЭП, Эстония всё еще «зависима от российской электроэнергии». Также остается непонятным, как в условиях закрытия угольных и атомных электростанции на материковой Европе Эстония получит дополнительные возможности, о которых так много говорили. Инициативу министра финансов Эстонии Мартина Хельма о строительстве собственной атомной электростанции поддержал его коллега — министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Об этом сообщает ИА REGNUM национальный новостной вещатель rus.err.ee.По словам министра Ааса, в Эстонии есть относительно «нечувствительные» территории, где можно построить атомную электростанцию четвёртого поколения. Он также отметил, что рано утверждать, что ее удастся запустить в 2030 году, как предлагает министр финансов Хельме. Для этого, по мнению Ааса, необходимо значительно изменить законодательство и провести общественные дебаты.Ситуацию с энергетической безопасностью Эстонии министр оценивает как «турбулентную». Несмотря на синхронизацию с европейскими ЛЭП, Эстония всё еще «зависима от российской электроэнергии». Также остается непонятным, как в условиях закрытия угольных и атомных электростанции на материковой Европе Эстония получит дополнительные возможности, о которых так много говорили. До 2025 года все сланцевые электростанции в Эстонии должны быть в резерве, считает министр Ааса. Тогда же эстонское руководство должно будет оценить, насколько Эстонии гарантирована энергетическая безопасность, и необходимо ли искать новые способы ее обеспечения, в том числе и путем постройки собственной АЭС.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая попытка развития атомной энергетики в Прибалтике. Так, была совместная инициатива всех прибалтийских республик и Польши построить АЭС в Литве к 2018-му, однако переговоры затянулись, и проект не состоялся.



Тогда же Эстония приняла решение развивать собственную атомную энергетику. Но на тот момент руководство республики осознавало, что для строительства АЭС необходимы слишком значительные для местного бюджета инвестиции, компетентность и опыт. Значительной проблемой тогда стал и вопрос о хранении отработанного ядерного топлива. regnum.ru Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: АЭС, строительство, планы География: Эстония — статья прочитана 119 раз Комментарии