Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль» 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: ИА REGNUM







Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы. Об этом 15 июня он рассказал в интервью каналу «Россия 24».



«Мало того, что там (в фильме) все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил бывший директор. — Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?! А апофеоз всего этого — голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя!». «Мало того, что там (в фильме) все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют, — заявил бывший директор. — Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?! А апофеоз всего этого — голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя!».



Начальник ЧАЭС также прокомментировал увеличение туристического потока в зону отчуждения: «Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить».



Напомним, ранее, пятисерийному сериалу «Чернобыль» режиссера Йохана Ренка дал высокую оценку министр культуры России Владимир Мединский за его достоверность и «любовь к простым людям».



Источник: ИА REGNUM Грамоткин также отметил, что ликвидация последствий аварии была настоящим «подвигом советского народа». По его мнению, под видом художественного кинофильма нельзя допустить низвести этот подвиг до обыденности и «заболтать» его.Начальник ЧАЭС также прокомментировал увеличение туристического потока в зону отчуждения: «Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить».Напомним, ранее, пятисерийному сериалу «Чернобыль» режиссера Йохана Ренка дал высокую оценку министр культуры России Владимир Мединский за его достоверность и «любовь к простым людям». Категории: история, культура Ключевые слова: телесериал, «Чернобыль» — статья прочитана 125 раз Комментарии