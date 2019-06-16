Вторая жизнь ненужных вещей 🔊 Воспроизвести







Периодическая чистка шкафов и разбор кладовок — дело нужное и несказанно полезное (освобождается место для нового хлама). Вы можете избавиться от давно пылящихся и не используемых вещей.



Сейчас появилась возможность не накапливать мусор (для вас) у себя дома, а дать новую жизнь старым вещам. Иначе говоря, ненужное сделать кому-то полезным.



14 июня в Вильнюсе была открыта остановка «DĖK'UI». Сюда любой желающий может привезти всё то, что стало ему уже не нужно, кроме одежды. Остановка находится на месте сбора крупногабаритных отходов на ул. Пумпенай, 10.



Пункт приема работает каждый день. Когда вы привозите вещь, работник «DĖK'UI» тут же фотографирует ее и выставляет на официальный сайт.



Вещи забирать можно только по четвергам. Можно заранее зарезервировать приглянувшуюся вещь на сайте www.stoteledekui.lt или, просто приехав, выбрать что-то из еще не зарезервированных вещей. Резервация доступна с 15 июня, а выдача с 20 июня. Сейчас появилась возможность не накапливать мусор (для вас) у себя дома, а дать новую жизнь старым вещам. Иначе говоря, ненужное сделать кому-то полезным.14 июня в Вильнюсе была открыта остановка «DĖK'UI». Сюда любой желающий может привезти всё то, что стало ему уже не нужно, кроме одежды. Остановка находится на месте сбора крупногабаритных отходов на ул. Пумпенай, 10.Пункт приема работает каждый день. Когда вы привозите вещь, работник «DĖK'UI» тут же фотографирует ее и выставляет на официальный сайт.Вещи забирать можно только по четвергам. Можно заранее зарезервировать приглянувшуюся вещь на сайте www.stoteledekui.lt или, просто приехав, выбрать что-то из еще не зарезервированных вещей. Резервация доступна с 15 июня, а выдача с 20 июня.



Заместитель мэра Вильнюсского городского самоуправления Валдас Бенкунскас, который участвовал в открытии остановки, сказал, что новая площадка поможет поддерживать порядок в микрорайонах Вильнюса. Он также привёз со своей дачи два мягких кресла, которые кому-то могут понадобиться.



К концу года планируется открыть еще пять таких остановок в Вильнюсе и 18 - в Вильнюсском уезде.



Здесь вещи обретают вторую жизнь. Прочитанная книга станет открытием для другого человека. Многие вещи могут пригодиться тому, у кого нет денег на такую покупку.



Главный принцип – люди избавляются от старых и уже не нужных им вещей, которые могут пригодиться кому-то другому.



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Директор АО «VAATC» Томас Вайткевичюс сомневался в том, захотят ли люди забирать эти вещи. Но когда всего через полдня все вещи были резервированы, он понял, что всё делается правильно.Заместитель мэра Вильнюсского городского самоуправления Валдас Бенкунскас, который участвовал в открытии остановки, сказал, что новая площадка поможет поддерживать порядок в микрорайонах Вильнюса. Он также привёз со своей дачи два мягких кресла, которые кому-то могут понадобиться.К концу года планируется открыть еще пять таких остановок в Вильнюсе и 18 - в Вильнюсском уезде.Здесь вещи обретают вторую жизнь. Прочитанная книга станет открытием для другого человека. Многие вещи могут пригодиться тому, у кого нет денег на такую покупку.Главный принцип – люди избавляются от старых и уже не нужных им вещей, которые могут пригодиться кому-то другому. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: DĖK'UI — статья прочитана 332 раза Комментарии