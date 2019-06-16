В Белэнерго рассказали, как БелАЭС будет интегрирована в энергосистему 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







О работе энергосистемы после ввода в эксплуатацию двух энергоблоков Белорусской АЭС рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров в интервью газете



Издание отмечает, что мощность энергосистемы вместе с блок-станциями сегодня составляет примерно 10 ГВт. К ним добавляются 2,4 ГВт атомной мощности - 24% текущей мощности энергосистемы. В ближайшем будущем более 50% общего объема электропотребления будут обеспечиваться за счет Белорусской АЭС. Электростанции, работающие на органическом топливе, будут выполнять вспомогательные функции по обеспечению электроснабжения. О работе энергосистемы после ввода в эксплуатацию двух энергоблоков Белорусской АЭС рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров в интервью газете "Энергетика Беларуси" , сообщает БЕЛТА Издание отмечает, что мощность энергосистемы вместе с блок-станциями сегодня составляет примерно 10 ГВт. К ним добавляются 2,4 ГВт атомной мощности - 24% текущей мощности энергосистемы. В ближайшем будущем более 50% общего объема электропотребления будут обеспечиваться за счет Белорусской АЭС. Электростанции, работающие на органическом топливе, будут выполнять вспомогательные функции по обеспечению электроснабжения. По словам Владимира Боброва, принимаются меры по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему. В частности, идет строительство пиково-резервных источников. Они предназначены не столько для сглаживания пиков и работы в пиковых режимах нагрузки, сколько для резервирования атомных энергоблоков.



Что касается перспективных режимов работы электростанций, Владимир Бобров отметил, что белорусская энергосистема имеет свои особенности. Теплоэлектроцентрали и конденсационные электростанции по установленной мощности делятся в соотношении примерно 50/50. "После ввода АЭС в эксплуатацию в зимний период у нас будут работать ТЭЦ, а блоки крупных конденсационных станций из работы выводиться. В летний период ситуация противоположная - в работе в основном будут находиться конденсационные станции", - сказал он. Категории: экономика, в Беларуси Ключевые слова: энергетика, Белорусская АЭС — статья прочитана 168 раз Комментарии