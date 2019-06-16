В ряде стран прошли презентации II Европейских игр 🔊 Воспроизвести Фото: minsk2019.by







Совсем недавно II Европейские игры 2019 года были широко презентованы с привлечением ведущих средств массовой информации в столицах Австрии, Франции и Швейцарии. Продолжились имиджевые мероприятия в Бельгии, Германии и Испании. Они были организованы при поддержке посольств Беларуси и при активном участии национальных олимпийских комитетов этих стран.



Участие в презентации в столице Бельгии Брюсселе принял директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, а также Звездный посол мультиспортивного форума, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич, президент Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Филипп Вандер Путтен, представители европейских структур и международных организаций, аккредитованных в Брюсселе, государственных органов Бельгии, в том числе спортивные функционеры, бельгийские дипломаты, а также послы зарубежных государств, бизнесмены, представители белорусской диаспоры, журналисты ряда бельгийских телеканалов и печатных изданий. Участие в презентации в столице Бельгии Брюсселе принял директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, а также Звездный посол мультиспортивного форума, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич, президент Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Филипп Вандер Путтен, представители европейских структур и международных организаций, аккредитованных в Брюсселе, государственных органов Бельгии, в том числе спортивные функционеры, бельгийские дипломаты, а также послы зарубежных государств, бизнесмены, представители белорусской диаспоры, журналисты ряда бельгийских телеканалов и печатных изданий.



– Многие спортивные команды были у нас на различных соревнованиях, и у них нет сомнений в том, что площадки будут соответствовать самым высоким требованиям. В то же время, чем больше мы рассказываем о Беларуси, показываем больше видеоматериалов – люди узнают интересные факты. У них появляется все большее желание посетить нашу страну и увидеть ее воочию, – подчеркнул руководитель Дирекции Георгий Катулин.



Заметным участником церемонии презентации Игр в Бельгии стал официальный талисман предстоящего форума – лисенок Лесик.



В ходе проведенной пресс-конференции шеф бельгийской миссии на II Европейских играх Герт Ван Лой познакомил журналистов и гостей мероприятия с 50 спортсменами из этой страны, которые примут участие в соревнованиях в Минске. Звездный посол Игр Дарья Домрачева обратила внимание, сколь масштабным обещает стать предстоящее спортивное событие. Его польза для спортсменов заключается не только в возможности завоевать престижные награды, но и в обмене опытом, который пригодится в дальнейшей подготовке к другим крупным соревнованиям.



Фото: minsk2019.by







Бельгийской стороной была отмечена высокая готовность Беларуси к проведению мероприятия, в частности, акцентировано внимание на серьезном уровне подготовки спортивных объектов и мест проживания делегаций. Гости мероприятия приглашены посетить Минск и поболеть за ведущих спортсменов континента.



Ряд активностей, посвященных II Европейским играм, при участии Дарьи Домрачевой состоялся в столице Германии Берлине.



Пресс-конференция и презентационное мероприятие в формате ток-шоу освещались главным спортивным каналом ФРГ – Sport 1. В них поучаствовали посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, вице-президент Олимпийского спортивного союза Германии Уши Шмитц, руководитель германско-белорусской парламентской группы Бундестага Марк Хауптман, представители германских политических, деловых и спортивных кругов, журналисты ведущих немецких изданий.



Участники и гости высоко оценили готовность Республики Беларусь к проведению Игр, включая спортивную инфраструктуру, отметили значительную туристическую и деловую привлекательность, открытость страны, а также выразили позитивные ожидания в отношении предстоящего ключевого мультиспортивного события года в Европе.



В Мадриде презентация II Европейских игр была поддержана Олимпийским комитетом Испании. Участие в ней приняли представители дипломатического корпуса, органов управления, сферы спорта, испанской и белорусской общественности, СМИ.



Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой подчеркнул важность проведения такого крупного спортивного события в Минске и высказал уверенность, что этот форум привлечет внимание к Беларуси со стороны любителей спорта и обычных туристов.



В свою очередь руководитель Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко отметил высокий уровень готовности Беларуси к проведению Игр и качественную организацию мероприятия. Он пожелал участником соревнований успехов, а зрителям – удовольствия от просмотра.



Гости мероприятия смогли ознакомиться с информацией о туристическом потенциале Беларуси. Значительное внимание организаторы обратили на уникальную возможность въезда в Беларусь без визы, особенно в период проведения II Европейских игр.



С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.



В рамках II Европейских игр медали будут разыграны в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в городе Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.



Во время определения страны-хозяйки II Европейских игр, свою заинтересованность высказали несколько стран. В этой связи ЕОК создал рабочую группу, координирующую процесс выбора места проведения Европейских игр 2019 года. Изначально, желание принять Игры проявили такие государства, как: Нидерланды, Россия, Турция, Польша и др.



На 45-ом заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которая проходила в белорусской столице 21 октября 2016 г., окончательным местом проведения II Европейских игр был избран г. Минск.



Во время проведения Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут около 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка 650 международных, а также



410 национальных судей по спорту. В Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ, 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских НОК, 200 гостей европейских НОК, а также президенты, премьер-министры и высокопоставленные лица европейских государств. На мероприятии будет задействовано около 8 тыс. волонтеров.



Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-Арену».



Организация и проведение Игр в г. Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижения олимпийских ценностей, здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.



В решении вопросов по гостеприимной встрече и комфортному пребыванию иностранных болельщиков и участников Игр в полной мере будет вовлечена туристическая отрасль, гостиничная и транспортная инфраструктура белорусской столицы. В этом контексте разрабатывается комплексный план транспортного обслуживания, в котором будут также учтены повседневные потребности города.



В течение 10 дней с 21 по 30 июня 2019 г. спортсмены разыграют 200 комплектов медалей.



I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 г. в столице Азербайджана – г. Баку. Белорусские спортсмены завоевали 43 награды, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей Республика Беларусь заняла 7-е место. Частью презентации Игр стало ток-шоу, посвященное Беларуси в целом и II Европейским играм в частности. На этой площадке состоялся обмен мнениями о значении Игр для страны-организатора, путях повышения ее туристической привлекательности и развития странового бренда, в том числе благодаря уникальным природным достопримечательностям, безвизовому режиму въезда, весьма доступным ценам на билеты.– Многие спортивные команды были у нас на различных соревнованиях, и у них нет сомнений в том, что площадки будут соответствовать самым высоким требованиям. В то же время, чем больше мы рассказываем о Беларуси, показываем больше видеоматериалов – люди узнают интересные факты. У них появляется все большее желание посетить нашу страну и увидеть ее воочию, – подчеркнул руководитель Дирекции Георгий Катулин.Заметным участником церемонии презентации Игр в Бельгии стал официальный талисман предстоящего форума – лисенок Лесик.В ходе проведенной пресс-конференции шеф бельгийской миссии на II Европейских играх Герт Ван Лой познакомил журналистов и гостей мероприятия с 50 спортсменами из этой страны, которые примут участие в соревнованиях в Минске. Звездный посол Игр Дарья Домрачева обратила внимание, сколь масштабным обещает стать предстоящее спортивное событие. Его польза для спортсменов заключается не только в возможности завоевать престижные награды, но и в обмене опытом, который пригодится в дальнейшей подготовке к другим крупным соревнованиям.Бельгийской стороной была отмечена высокая готовность Беларуси к проведению мероприятия, в частности, акцентировано внимание на серьезном уровне подготовки спортивных объектов и мест проживания делегаций. Гости мероприятия приглашены посетить Минск и поболеть за ведущих спортсменов континента.Ряд активностей, посвященных II Европейским играм, при участии Дарьи Домрачевой состоялся в столице Германии Берлине.Пресс-конференция и презентационное мероприятие в формате ток-шоу освещались главным спортивным каналом ФРГ – Sport 1. В них поучаствовали посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, вице-президент Олимпийского спортивного союза Германии Уши Шмитц, руководитель германско-белорусской парламентской группы Бундестага Марк Хауптман, представители германских политических, деловых и спортивных кругов, журналисты ведущих немецких изданий.Участники и гости высоко оценили готовность Республики Беларусь к проведению Игр, включая спортивную инфраструктуру, отметили значительную туристическую и деловую привлекательность, открытость страны, а также выразили позитивные ожидания в отношении предстоящего ключевого мультиспортивного события года в Европе.В Мадриде презентация II Европейских игр была поддержана Олимпийским комитетом Испании. Участие в ней приняли представители дипломатического корпуса, органов управления, сферы спорта, испанской и белорусской общественности, СМИ.Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой подчеркнул важность проведения такого крупного спортивного события в Минске и высказал уверенность, что этот форум привлечет внимание к Беларуси со стороны любителей спорта и обычных туристов.В свою очередь руководитель Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко отметил высокий уровень готовности Беларуси к проведению Игр и качественную организацию мероприятия. Он пожелал участником соревнований успехов, а зрителям – удовольствия от просмотра.Гости мероприятия смогли ознакомиться с информацией о туристическом потенциале Беларуси. Значительное внимание организаторы обратили на уникальную возможность въезда в Беларусь без визы, особенно в период проведения II Европейских игр.С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.В рамках II Европейских игр медали будут разыграны в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в городе Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.Во время определения страны-хозяйки II Европейских игр, свою заинтересованность высказали несколько стран. В этой связи ЕОК создал рабочую группу, координирующую процесс выбора места проведения Европейских игр 2019 года. Изначально, желание принять Игры проявили такие государства, как: Нидерланды, Россия, Турция, Польша и др.На 45-ом заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которая проходила в белорусской столице 21 октября 2016 г., окончательным местом проведения II Европейских игр был избран г. Минск.Во время проведения Игр ожидается, что в белорусскую столицу приедут около 4 тыс. спортсменов, около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка 650 международных, а также410 национальных судей по спорту. В Минске ожидают более 1000 зарубежных представителей СМИ, 100 президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских НОК, 200 гостей европейских НОК, а также президенты, премьер-министры и высокопоставленные лица европейских государств. На мероприятии будет задействовано около 8 тыс. волонтеров.Соревнования II Европейских игр 2019 пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чижовка-Арену».Организация и проведение Игр в г. Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволит укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республики Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижения олимпийских ценностей, здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.В решении вопросов по гостеприимной встрече и комфортному пребыванию иностранных болельщиков и участников Игр в полной мере будет вовлечена туристическая отрасль, гостиничная и транспортная инфраструктура белорусской столицы. В этом контексте разрабатывается комплексный план транспортного обслуживания, в котором будут также учтены повседневные потребности города.В течение 10 дней с 21 по 30 июня 2019 г. спортсмены разыграют 200 комплектов медалей.I Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 г. в столице Азербайджана – г. Баку. Белорусские спортсмены завоевали 43 награды, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей Республика Беларусь заняла 7-е место. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: презентация, II Европейские игры — статья прочитана 80 раз Комментарии