Трамп заявил об угрозе невиданного краха американской экономики 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп. Архивное фото



Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года, сообщает



"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!" — написал он в твиттере.



О каких рекордах в экономике идет речь, президент не уточнил. Президент США Дональд Трамп считает, что американская экономика потерпит "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года, сообщает РИА Новости "Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!" — написал он в твиттере.О каких рекордах в экономике идет речь, президент не уточнил. Пока что инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Предполагается, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. При этом американский президент заявил в интервью телеканалу CNBC, что если лидер Китая не придет на встречу "Двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары. Это может сказаться не только на американской, но и на глобальной экономике.



Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок. От Демократической партии о желании баллотироваться заявили уже более десяти человек, в том числе бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.



Между тем, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult, Трамп уступает и Байдену, и Сандерсу: за бывшего вице-президента готовы проголосовать 44 процента опрошенных, тогда как за нынешнего главу Белого дома — 33 процента, во втором случае в пользу Сандерса высказались 42 процента, а Трамп получил 32 процента. Около четверти опрошенных не смогли дать точный ответ на оба вопроса. ria.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Трамп, агитация — статья прочитана 123 раза Комментарии