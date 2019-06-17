Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 🔊 Воспроизвести Фото: qz.com



Украина и США будут вместе разыскивать украинцев, которые участвовали во Вьетнамской войне или служили во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, передает



Соответствующий меморандум подписали Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.



В нем утверждается, что это новое сотрудничество направлено на осуществление мер по поиску украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.



Оба ведомства будут в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959−1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975−1986).



Сообщается, что найденных ветеранов будут опрашивать относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести.



Ранее EADaily сообщало, что на Украину была переброшена большая группа десантников из состава элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США. Украина и США будут вместе разыскивать украинцев, которые участвовали во Вьетнамской войне или служили во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, передает EADaily Соответствующий меморандум подписали Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.В нем утверждается, что это новое сотрудничество направлено на осуществление мер по поиску украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.Оба ведомства будут в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959−1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975−1986).Сообщается, что найденных ветеранов будут опрашивать относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести.Ранее EADaily сообщало, что на Украину была переброшена большая группа десантников из состава элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США. eadaily.com Категории: чп и криминал, политика, история Ключевые слова: война, США, солдаты, Вьетнам, секретно География: Украина — статья прочитана 189 раз Комментарии