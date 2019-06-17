|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны
Украина и США будут вместе разыскивать украинцев, которые участвовали во Вьетнамской войне или служили во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, передает EADaily.
Соответствующий меморандум подписали Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.
В нем утверждается, что это новое сотрудничество направлено на осуществление мер по поиску украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.
Оба ведомства будут в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959−1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975−1986).
Сообщается, что найденных ветеранов будут опрашивать относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести.
Ранее EADaily сообщало, что на Украину была переброшена большая группа десантников из состава элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
eadaily.com
Категории: чп и криминал, политика, история
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|