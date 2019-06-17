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Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны

Фото: qz.com


Украина и США будут вместе разыскивать украинцев, которые участвовали во Вьетнамской войне или служили во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, передает EADaily.

Соответствующий меморандум подписали Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.

В нем утверждается, что это новое сотрудничество направлено на осуществление мер по поиску украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме.

Оба ведомства будут в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959−1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975−1986).

Сообщается, что найденных ветеранов будут опрашивать относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести.

Ранее EADaily сообщало, что на Украину была переброшена большая группа десантников из состава элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
eadaily.com
Категории: чп и криминал, политика, история
Ключевые слова: война, США, солдаты, Вьетнам, секретно
География: Украина
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добавлена сегодня, 17 июня, 14:00

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