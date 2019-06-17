Гонконг остановил работу над законом об экстрадиции в КНР 🔊 Воспроизвести Протесты в Гонконге против законопроекта об экстрадиции в КНР



Глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила, что работа над спорным законопроектом приостановлена на неопределенный срок. Решение принято на фоне самых массовых протестов в Гонконге с 1997 года, сообщает Глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила, что работа над спорным законопроектом приостановлена на неопределенный срок. Решение принято на фоне самых массовых протестов в Гонконге с 1997 года, сообщает DW На фоне массовых акций протеста глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке рассмотрения законопроекта, позволяющего экстрадировать предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Законодательное собрание прекратит всю работу над этим документом, дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с различными партиями, сказала Лам в субботу, 15 июня.



В минувшее воскресенье, 9 июня, около одного миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге, протестуя против законопроекта об экстрадиции в КНР. Демонстрация переросла в потасовки с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.



Законопроект об экстрадиции в КНР, распространяющийся на всех жителей Гонконга, а также на иностранцев и граждан КНР, проживающих в этом городе или туристов, вызвал широкую критику и опасения в том, что он поставит под угрозу правовую систему, на которой зиждется международный финансовый статус Гонконга. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг — статья прочитана 154 раза Комментарии