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Гонконг остановил работу над законом об экстрадиции в КНР

Протесты в Гонконге против законопроекта об экстрадиции в КНР


Глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила, что работа над спорным законопроектом приостановлена на неопределенный срок. Решение принято на фоне самых массовых протестов в Гонконге с 1997 года, сообщает DW.
На фоне массовых акций протеста глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке рассмотрения законопроекта, позволяющего экстрадировать предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Законодательное собрание прекратит всю работу над этим документом, дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с различными партиями, сказала Лам в субботу, 15 июня.

В минувшее воскресенье, 9 июня, около одного миллиона человек вышли на демонстрацию в Гонконге, протестуя против законопроекта об экстрадиции в КНР. Демонстрация переросла в потасовки с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Законопроект об экстрадиции в КНР, распространяющийся на всех жителей Гонконга, а также на иностранцев и граждан КНР, проживающих в этом городе или туристов, вызвал широкую критику и опасения в том, что он поставит под угрозу правовую систему, на которой зиждется международный финансовый статус Гонконга.
dw.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг
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добавлена сегодня, 17 июня, 08:00

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