В Брюсселе привели примеры российской дезинформации на выборах в Европарламент 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России. Еврокомиссия опубликовала отчет о том, как из России пытались повлиять на выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая. В частности, цель состояла в том, чтобы уменьшить явку и повлиять на предпочтения избирателей. Отчет на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 14 июня, представили два еврокомиссара - по вопросам юстиции Вера Юрова и по безопасности Джулиан Кинг.



Примеры российской дезинформации



По просьбе корреспондента DW Кинг привел примеры российской дезинформации. "В Польше Sputnik - давайте будем вежливыми и назовем его "прокремлевским агентством" - распространял недостоверные сообщения о том, что ЕС якобы сделал Польшу более бедной, нежели во времена коммунизма", - рассказал еврокомиссар. Sputnik является российским государственным иновещательным СМИ.



Также, по словам Кинга, Sputnik распространял историю, что президент Франции Эмманюэль Макрон вроде бы хочет исключить из ЕС несколько его нынешних государств-членов, чтобы показать, что ряд стран точно не сможет вступить в Евросоюз. Еще один пример: фейковый аккаунт в Twitter, "связанный с Россией", а также пророссийская группа в Facebook распространяли "аналитический доклад", утверждающий, что у ЕС - нацистские корни. Кинг добавил, что Рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" опубликовала длинный список примеров российской дезинформации 28 мая. В целом с начала 2019 года была выявлена и задокументирована почти тысяча таких случаев.



Дезинформация не является незаконной



В целом же, по словам обоих еврокомиссаров, пока нет данных о том, что перед выборами в Европарламент имели место крупные злоупотребления, подобные скандалу с Facebook и Cambridge Analytica, или масштабные кибератаки, такие как на Национальный комитет демократической партии США в 2016 году. "Но мы также увидели, что выборы в Европе не были полностью свободны от дезинформации", - отметила Юрова.



Согласно отчету Еврокомиссии, дезинформацию распространяли не только "российские источники". Кинг привел пример, что в Испании сеть фейковых аккаунтов и ботов в Twitter пыталась продвигать антиисламские хештеги для усиления поддержки правопопулистской партии Vox. По его данным, более 600 групп и страниц в Facebook распространяли дезинформацию или разжигали ненависть в целом ряде стран.



В Еврокомиссии постоянно подчеркивают, что распространять фейки - не преступление. "Врать не является незаконным", - отметила Юрова и подчеркнула, что при борьбе с дезинформацией необходима осторожность, чтобы не ограничить свободы европейцев, прежде всего, свободу слова. "Наша цель - повысить прозрачность, то есть пролить свет на происхождение материала, чтобы граждане могли сформировать свое мнение о нем", - подытожил Кинг. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, выборы, Европарламент, вмешательство — статья прочитана 128 раз Комментарии