Россия и Китай подготовили новую совместную инициативу по Корейскому полуострову 🔊 Воспроизвести Карта Корейского полуострова © AP Photo/Dita Alangkara



Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва в понедельник обсудит новую совместную инициативу России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, подготовленную на основе дорожной карты 2017 года. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ, сообщает



"В интересах дальнейшего углубления координации намерены предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе - плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения совместной дорожной карты 2017 года и в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва в понедельник обсудит новую совместную инициативу России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, подготовленную на основе дорожной карты 2017 года. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ, сообщает ТАСС "В интересах дальнейшего углубления координации намерены предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе - плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения совместной дорожной карты 2017 года и в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В 2017 году РФ совместно с КНР выдвинула инициативу, включающую в себя дорожную карту по урегулированию ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. План предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США. Дорожная карта подразумевает двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона, а затем полномасштабные консультации с участием всех заинтересованных сторон. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Корея, Китай, Россия — статья прочитана 104 раза Комментарии