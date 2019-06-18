В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владислав Сергиенко Северо-Крымский канал. Архивное фото



Водная блокада Крыма обернулась для украинских властей полным фиаско и возникшими проблемами на собственных территориях, заявил



Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Журавко также констатировал, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, "будет беда". Водная блокада Крыма обернулась для украинских властей полным фиаско и возникшими проблемами на собственных территориях, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров.Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Журавко также констатировал, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, "будет беда". "Решением перекрыть поставки воды в Крым киевские власти обрекли на безводье многие сельские хозяйства в Херсонской области. У нас пострадали рисовые чеки, но мы компенсировали рис за счет поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры", - сказал Гафаров.



По его словам, устроив водную блокаду, киевские власти в том числе потеряли стабильный источник пополнения бюджета своей страны, так как Крым был готов платить за поставку воды.



"Даже во времена, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, мы платили за эту воду. А сегодня они теряют огромные средства", - сказал вице-спикер.



Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин. ria.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Украина, вода, Крым, блокада, изоляция — статья прочитана 168 раз Комментарии