Кремль использует западные свободы для борьбы против Запада 🔊 Воспроизвести



Москва систематически подрывает институты и структуры Запада. Это – вывод авторов доклада «Злоупотребление верховенством закона. Как Кремль использует западные институты, чтобы нанести ущерб Западу», опубликованного базирующейся в Вашингтоне неправительственной организацией Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation), сообщает



По мнению авторов доклада, дальнейшее игнорирование Западом действий России будет и впредь стимулировать Москву на подобное поведение.



«Цель этого доклада – показать западной аудитории, насколько глубока, дерзка и целенаправленна атака Кремля на западные институты, верховенство закона и демократию в целом, – отмечает президент Фонда Наталия Арно (Natalia Arno). – Западу важно понять, что пора срочно наводить порядок у себя дома, что кремлевские агенты влияния и их подрывные практики – злокачественный вирус, глубоко проникший в западное общество». Москва систематически подрывает институты и структуры Запада. Это – вывод авторов доклада «Злоупотребление верховенством закона. Как Кремль использует западные институты, чтобы нанести ущерб Западу», опубликованного базирующейся в Вашингтоне неправительственной организацией Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation), сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ По мнению авторов доклада, дальнейшее игнорирование Западом действий России будет и впредь стимулировать Москву на подобное поведение.«Цель этого доклада – показать западной аудитории, насколько глубока, дерзка и целенаправленна атака Кремля на западные институты, верховенство закона и демократию в целом, – отмечает президент Фонда Наталия Арно (Natalia Arno). – Западу важно понять, что пора срочно наводить порядок у себя дома, что кремлевские агенты влияния и их подрывные практики – злокачественный вирус, глубоко проникший в западное общество». Один из авторов доклада Илья Заславский (Ilya Zaslavskiy), напомнил о расследовании испанского прокурора Хосе Гринды об отмывании денег российской мафией. Испанские власти не только не смогли получить адекватную помощь от российской стороны, но и столкнулись с препятствиями. Гринде неоднократно угрожали, против него была запущена клеветническая кампания. В итоге, испанский суд оправдал обвиняемых, причем при вынесении вердикта судья во многом полагался на предоставленные российской стороной документы.



«С точки зрения западной демократии, дело российской мафии в Испании является, наверное, одним из самых важных, – говорит Заславский. – Российская правоохранительная система подыгрывает мафии, у которой связи на самом верху».



В докладе также рассказывается, как Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ – злоупотребляла своими полномочиями: она запрашивала у американских финансовых регуляторов данные о проживающих в США российских оппозиционерах, не имеющих никакого отношения к терроризму.



Политическое влияние



В докладе описываются случаи, когда западные политики выступали в поддержку Москвы, даже если это противоречило интересам их государств. Так, согласно авторам доклада, регулярно поступал президент Чехии Милош Земан. Авторы исследования приводят примеры давления России на власти Франции и Бельгии, что позволило Москве защититься от исков пострадавших акционеров компании ЮКОС.



«Во многих странах действия России имеют целью не только оказание стратегического политического влияния, как, например, вмешательство в выборы в США и других европейских странах, но и оказание влияния на определенные решения. Я думаю, что российское влияние является одной из главных угроз национальной безопасности для многих европейских стран», – отмечает один из авторов доклада Якуб Янда (Jakub Janda), директор программы Kremlin Watch при чешском аналитическом центре «Европейские ценности» (European Values).



По словам Янды, его аналитический центр отмечает усиление проводимых Россией операций влияния в европейских странах и мобилизацию «доверенных российских лиц» после начала конфликта на востоке Украины.



«Я бы сказал, что мы используем приблизительно 30 процентов ответных мер по противодействию, вместо того, чтобы использовать их в полную силу», – отмечает Янда.



«Российское влияние продолжает расти, потому что мы на Западе позволяем ему расти, – отмечает и Дэвид Крамер (David Kramer), научный сотрудник Международного университета штата Флорида и председатель правления Фонда «Свободная Россия».



«Путинский режим сегодня представляет собой серьезную угрозу во всем мире не только в плане коррупционного влияния, распространения дезинформации и отмывания денег, но и в военном плане», – добавляет Крамер.



По мнению Крамера, западные политики должны признать эту проблему, продолжать наращивать санкции против Кремля, поддерживать демократические движения как в России, так в других постсоветских странах, и быть «более решительными в противодействии российской угрозе».



На презентации доклада, которая прошла 13 июня в Конгрессе США, присутствовали сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус, а также конгрессмены – республиканец Адам Кинзингер и демократ Билл Китинг. Законодатели говорили о необходимости противостояния импорту коррупционных практик западными компаниями, о важности сохранения союза США и Европы, а также о том, что следует различать правящий Россией режим и простых россиян. golos-ameriki.ru Категории: общество, политика, в мире Ключевые слова: аналитика, Россия, запад — статья прочитана 177 раз Комментарии