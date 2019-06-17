Загрузка... Можно в шортах. В АП инновация - смягчают правила дресс-кода 🔊 Воспроизвести



В Администрации президента Украины также пообещали облегчить правила входа с ноутбуком, сообщает



Украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия, который баллотируется в Верховную Раду от партии Слуга народа, сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей администрации президента. Об этом сообщает Радио Свобода.



"В администрацию уже можно (приходить в шортах - ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - рассказал Арахамия. В Администрации президента Украины также пообещали облегчить правила входа с ноутбуком, сообщает ЛIГА.НОВОСТИ Украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия, который баллотируется в Верховную Раду от партии Слуга народа, сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей администрации президента. Об этом сообщает Радио Свобода."В администрацию уже можно (приходить в шортах - ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - рассказал Арахамия. Он добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.



Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будет изменен.



"У нас аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе... Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что правила немного устарели. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.



Так же изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком, добавила она. Загрузка... liga.net Категории: общество, политика Ключевые слова: администрация, Зеленский, новшества География: Украина — статья прочитана 104 раза Комментарии