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Можно в шортах. В АП инновация - смягчают правила дресс-кода



В Администрации президента Украины также пообещали облегчить правила входа с ноутбуком, сообщает ЛIГА.НОВОСТИ.

Украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия, который баллотируется в Верховную Раду от партии Слуга народа, сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей администрации президента. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В администрацию уже можно (приходить в шортах - ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - рассказал Арахамия.
Он добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будет изменен.

"У нас аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе... Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что правила немного устарели. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.

Так же изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком, добавила она.
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liga.net
Категории: общество, политика
Ключевые слова: администрация, Зеленский, новшества
География: Украина
статья прочитана 104 раза
добавлена сегодня, 17 июня, 13:00

Комментарии

прохожий
17 июня, 13:42
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совсем одурели.
В Президетуру - только в синем френче с накладными карманами!
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