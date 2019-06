Загрузка... Немец заработал 9 тысяч евро за три дня. Он просто сдавал пустые бутылки 🔊 Воспроизвести Для одних это - горы мусора. Но для Чема Йилмаза это золотая жила



Чем Йилмаз очень любит фестиваль Rock am Ring, а особенно его посетителей. Ведь они оставляют за собой сотни тысяч пустых бутылок, сдавая которые, он заработал 9 тысяч евро, сообщает Чем Йилмаз очень любит фестиваль Rock am Ring, а особенно его посетителей. Ведь они оставляют за собой сотни тысяч пустых бутылок, сдавая которые, он заработал 9 тысяч евро, сообщает DW 37-летний житель Дуйсбурга Чем Йилмаз всегда с нетерпением ждет один из крупнейших рок-фестивалей в Германии Rock am Ring. Только, в отличие от 85 тысяч посетителей фестиваля, его интересует не музыка. Йилмаз вместе со своей матерью собирает пустые бутылки, оставленные фанатами рок-музыки. Сдавая стеклянную тару по 8 центов за бутылку, а пластиковую - по 25 центов, он зарабатывает на фестивалях до 23 тысяч евро в год. По оценкам Йилмаза, Rock am Ring принес ему в этом году около 9 тысяч евро. Чтобы избавиться от такого гигантского объема тары, жителю Дуйсбурга даже приходится договариваться о времени приема в ближайшем супермаркете, где бутылки можно сдать. Поскольку сумма, которую таким образом зарабатывает Йилмаз, превышает основной необлагаемый налогом минимум в 9,2 тысячи евро, мужчина вынужден регулярно уплачивать налоги за сданные бутылки.



Своевременно сдавать пивные бутылки очень важно, считают немецкие пивовары. Особенно они страдают в жаркую погоду, когда жители Германии пьют больше пива и ленятся отнести тару в супермаркет. Прошлым летом в связи с этим в отрасли разразился целый кризис.А потом то же самое произошло и с вином... Загрузка... dw.com Категории: экономика, общество, культура, в Европе Ключевые слова: Германия, фестиваль, тара, напитки — статья прочитана 91 раз Комментарии