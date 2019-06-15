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Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день



Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на «Би-би-си».

По словам ее дочери Дейдры Маккартни, Джонс скончалась в графстве Вустершир.

«Я никогда не думала, что моя мама станет столь обсуждаемой во всей стране», — сказала Маккартни.

Грейс Джонс была известна тем, что пила каждый день виски. Согласно ее воспоминаниям, после 50 лет она каждый день делала глоток спиртного на ночь. Кроме того, она старалась ни о чем не беспокоиться, так как это худшее занятие.
gazeta.ru
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: возраст, кончина, британка
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добавлена сегодня, 15 июня, 15:18

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