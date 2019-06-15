Загрузка... Умер режиссер Франко Дзеффирелли 🔊 Воспроизвести Франко Дзеффирелли © EPA/GIORGIO ONORATI



Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла, передает



"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил, - написал Нарделла в Twitter. - Франко Дзеффирели ушел сегодня утром". Он назвал режиссера одним из величайших людей мировой культуры. "Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя", - добавил мэр Флоренции.



Дзеффирелли родился в столице Тосканы в 1923 году. В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году с фильмом "Кемпинг" (Camping). Его картина "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1968) считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира. Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин.



В 1977 году он был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой". В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании. Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла, передает ТАСС "Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил, - написал Нарделла в Twitter. - Франко Дзеффирели ушел сегодня утром". Он назвал режиссера одним из величайших людей мировой культуры. "Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя", - добавил мэр Флоренции.Дзеффирелли родился в столице Тосканы в 1923 году. В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году с фильмом "Кемпинг" (Camping). Его картина "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1968) считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира. Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин.В 1977 году он был награжден орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой". В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании. Загрузка... ТАСС Категории: в мире, история, культура Ключевые слова: режиссёр, кончина, Франко Дзеффирелли — статья прочитана 192 раза Комментарии