Загрузка... Россиянам запретят держать дома медведей 🔊 Воспроизвести



Правительство России вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попало множество видов зверей: от волков с лисами до коралловых полипов.



Делать домашних питомцев хотят запретить из: питонов длиннее четырёх метров, ряда пауков, варанов, крокодилов, каймановых черепах, электрических скатов, угрей, акул и мурен, а также китообразных животных.



Кроме того, под запретом могут оказаться: медведи, леопарды и пантеры, гепарды, рыси, пумы, собаки динго. А также: гиены, росомахи и панды, антилопы, дикий бык и овцебык, ряд обезьян, птицы киви, фламинго, пингвины, соколы и ещё несколько видов животных, сообщает РИА Новости.



Перечень связан с принятым в конце 2018 года законом «Об ответственном отношении к животным», целью которого была гуманизация отношения ко всем четвероногим. Однако, как утверждают зоозащитники, новые нормы работают плохо. В большинстве городов России продолжаются массовые убийства собак. В некоторых регионах безнадзорных животных истреблять стали даже чаще. От незавидной участи не застрахованы ни дворняги, ни породистые звери. Почему это происходит и что поможет изменить ситуацию — смотрите в спецрепортаже Правительство России вдвое увеличило перечень диких животных, которых предполагается запретить содержать в домашних условиях. В список попало множество видов зверей: от волков с лисами до коралловых полипов.Делать домашних питомцев хотят запретить из: питонов длиннее четырёх метров, ряда пауков, варанов, крокодилов, каймановых черепах, электрических скатов, угрей, акул и мурен, а также китообразных животных.Кроме того, под запретом могут оказаться: медведи, леопарды и пантеры, гепарды, рыси, пумы, собаки динго. А также: гиены, росомахи и панды, антилопы, дикий бык и овцебык, ряд обезьян, птицы киви, фламинго, пингвины, соколы и ещё несколько видов животных, сообщает РИА Новости.Перечень связан с принятым в конце 2018 года законом «Об ответственном отношении к животным», целью которого была гуманизация отношения ко всем четвероногим. Однако, как утверждают зоозащитники, новые нормы работают плохо. В большинстве городов России продолжаются массовые убийства собак. В некоторых регионах безнадзорных животных истреблять стали даже чаще. От незавидной участи не застрахованы ни дворняги, ни породистые звери. Почему это происходит и что поможет изменить ситуацию — смотрите в спецрепортаже News.ru Загрузка... news.ru Категории: дом и быт, общество Ключевые слова: запрет, животные, содержание География: Россия — статья прочитана 66 раз Комментарии