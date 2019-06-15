Государства-соседи рассматривают возможность территориального распада Украины 🔊 Воспроизвести



Окружающие Украину государства рассматривают возможность ее территориального распада и включения украинских территорий в свой состав. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей YouTube-канала издания



По его словам, Румыния претендует на Северную Буковину и Южную Бессарабию, Венгрия — на Закарпатье, Польша — на Галицию.



«Но это только при условии, что сложатся благоприятные обстоятельства. Нельзя завтра утром проснуться где-нибудь в Будапеште или в Варшаве и сказать, знаете, решили поделить… Для этого должен состояться нерегулируемый распад украинского государства. Оно к нему идет», — сказал Ищенко.



Он отметил, что Россия и Евросоюз пытаются стабилизировать ситуацию и не допустить распада.



«Пока она [Украина] не развалилась — это сфера ответственности украинских властей, если она развалится — это уже будет сфера ответственности соседей. Пока что это удавалось стабилизировать, но украинский народ упорный, они движутся по дороге к разрушению собственной государственности», — добавил эксперт.



Окружающие Украину государства рассматривают возможность ее территориального распада и включения украинских территорий в свой состав. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей YouTube-канала издания Украина.ру По его словам, Румыния претендует на Северную Буковину и Южную Бессарабию, Венгрия — на Закарпатье, Польша — на Галицию.«Но это только при условии, что сложатся благоприятные обстоятельства. Нельзя завтра утром проснуться где-нибудь в Будапеште или в Варшаве и сказать, знаете, решили поделить… Для этого должен состояться нерегулируемый распад украинского государства. Оно к нему идет», — сказал Ищенко.Он отметил, что Россия и Евросоюз пытаются стабилизировать ситуацию и не допустить распада.«Пока она [Украина] не развалилась — это сфера ответственности украинских властей, если она развалится — это уже будет сфера ответственности соседей. Пока что это удавалось стабилизировать, но украинский народ упорный, они движутся по дороге к разрушению собственной государственности», — добавил эксперт. ukraina.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: конституция, федерализация, донбасс, Галичина География: Украина — статья прочитана 89 раз Комментарии