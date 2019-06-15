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Государства-соседи рассматривают возможность территориального распада Украины



Окружающие Украину государства рассматривают возможность ее территориального распада и включения украинских территорий в свой состав. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы зрителей YouTube-канала издания Украина.ру

По его словам, Румыния претендует на Северную Буковину и Южную Бессарабию, Венгрия — на Закарпатье, Польша — на Галицию.

«Но это только при условии, что сложатся благоприятные обстоятельства. Нельзя завтра утром проснуться где-нибудь в Будапеште или в Варшаве и сказать, знаете, решили поделить… Для этого должен состояться нерегулируемый распад украинского государства. Оно к нему идет», — сказал Ищенко.

Он отметил, что Россия и Евросоюз пытаются стабилизировать ситуацию и не допустить распада.

«Пока она [Украина] не развалилась — это сфера ответственности украинских властей, если она развалится — это уже будет сфера ответственности соседей. Пока что это удавалось стабилизировать, но украинский народ упорный, они движутся по дороге к разрушению собственной государственности», — добавил эксперт.

ukraina.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: конституция, федерализация, донбасс, Галичина
География: Украина
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добавлена сегодня, 15 июня, 14:27

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