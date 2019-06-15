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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Сербии начались учения «Славянское братство — 2019»
В сербском городе Панчево стартовали международные тактические учения «Славянское братство», цель которых — отработка взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Как сообщает ТАСС, учения продлятся до 27 июня, в них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии.
Отмечается, что в первой фазе манёвров будут отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике.
После эти навыки будут закреплены в ходе активной фазы учений, в которую войдут десантирование и учебные стрельбы.
24 июня на аэродроме Ковин, который находится в 50 км от Белграда, в присутствии журналистов будут проведены показательные выступления и выставка оружия.
Как уточняется, в учениях принимают участие 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой, 750 военнослужащих Сербии и 60 белорусских десантников.
В манёврах задействуют свыше 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолёты Ил-76МД.
В феврале сообщалось, что Белоруссия в рамках военно-технической помощи передала Вооружённым силам Сербии четыре самолёта МиГ-29.
russian.rt.com
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