В Сербии начались учения «Славянское братство — 2019» 🔊 Воспроизвести



В сербском городе Панчево стартовали международные тактические учения «Славянское братство», цель которых — отработка взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.



Как сообщает ТАСС, учения продлятся до 27 июня, в них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии.



Отмечается, что в первой фазе манёвров будут отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике.



После эти навыки будут закреплены в ходе активной фазы учений, в которую войдут десантирование и учебные стрельбы.



24 июня на аэродроме Ковин, который находится в 50 км от Белграда, в присутствии журналистов будут проведены показательные выступления и выставка оружия.



Как уточняется, в учениях принимают участие 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой, 750 военнослужащих Сербии и 60 белорусских десантников.



В манёврах задействуют свыше 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолёты Ил-76МД.



В феврале сообщалось, что Белоруссия в рамках военно-технической помощи передала Вооружённым силам Сербии четыре самолёта МиГ-29. В сербском городе Панчево стартовали международные тактические учения «Славянское братство», цель которых — отработка взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.Как сообщает ТАСС, учения продлятся до 27 июня, в них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии.Отмечается, что в первой фазе манёвров будут отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике.После эти навыки будут закреплены в ходе активной фазы учений, в которую войдут десантирование и учебные стрельбы.24 июня на аэродроме Ковин, который находится в 50 км от Белграда, в присутствии журналистов будут проведены показательные выступления и выставка оружия.Как уточняется, в учениях принимают участие 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой, 750 военнослужащих Сербии и 60 белорусских десантников.В манёврах задействуют свыше 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолёты Ил-76МД.В феврале сообщалось, что Белоруссия в рамках военно-технической помощи передала Вооружённым силам Сербии четыре самолёта МиГ-29. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, Беларусь, Сербия, учения — статья прочитана 75 раз Комментарии