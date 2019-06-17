Подрастай и ты, «малыш»! 🔊 Воспроизвести







Представители общественного предприятия «Versli Lietuva» в конце прошлой недели пригласили журналистов в вильнюсский клуб для завтраков «Daily Poison», чтобы рассказать им о тенденциях современного литовского бизнеса.



«Versli Lietuva» – это, напомним, агентство, учреждённое Министерством экономики и инноваций, чтобы с помощью этого инструмента поощрять предприимчивость в нашей стране, а также гармоничное развитие бизнеса, системы стартапов и экспорт за пределы Литвы.



И место для встречи с журналистами было выбрано не случайно: «Daily Poison» считается примером успешного развития малого бизнеса. Свою деятельность его учредители начали, работая с нескольким сотрудниками, а на данный момент здесь трудятся 15 человек. «Versli Lietuva» – это, напомним, агентство, учреждённое Министерством экономики и инноваций, чтобы с помощью этого инструмента поощрять предприимчивость в нашей стране, а также гармоничное развитие бизнеса, системы стартапов и экспорт за пределы Литвы.И место для встречи с журналистами было выбрано не случайно: «Daily Poison» считается примером успешного развития малого бизнеса. Свою деятельность его учредители начали, работая с нескольким сотрудниками, а на данный момент здесь трудятся 15 человек.



Но перегретый рынок труда становится проблемой для бизнеса. Поэтому эксперты агентства прогнозируют замедление роста литовского экспорта, что замедлит и развитие бизнеса и на отечественном рынке.



Наблюдается уменьшение числа самостоятельно работающих лиц. «Это может быть связано с увеличением зарплаты сотрудников», - сказал Гитис Моркунас, начальник отдела компании «Versli Lietuva».



Растёт число зарегистрированных компаний, что свидетельствует о благоприятных тенденциях запуска бизнеса. Однако, выживаемость новичков в некоторых секторах хуже, чем было в 2017 году.











«Худшие показатели наблюдаются в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, образовании, транспорте и хранении. Выживание в профессиональной, научно-технической и информационно-коммуникационной деятельности значительно улучшилось, а также значительно улучшились показатели в торговле и строительстве», - отметил Вадимас Ивановас, руководитель отдела исследований и анализа «Versli Lietuva».



Специалисты «Versli Lietuva» провели анализ роста малых предприятий в нашей стране. Они, к слову, составляют 81% от общего числа работающих компаний в Литве. Исследование показало, что только одна десятая из существующих компаний растёт очень быстрыми темпами.



«У половины компаний рост останавливается после того, как хозяева наймут дополнительно 1-2 новых сотрудников. Остальные почти не сдвигаются со своего первоначального состояния», - сказал Марюс Каланта, главный аналитик «Versli Lietuva».



Отсюда следует оптимистичный вывод, что работающие, но не растущие предприятия имеют огромный неиспользованный потенциал, и это неиспользованный ресурс для всей нашей экономики.



Фото автора



Как узнали представители СМИ, сейчас в Литве положительные в целом условия для закладки нового бизнеса, так как экономика страны растёт за счёт внутреннего спроса и экспорта (и это при том, что торговля с ближайшими восточными соседями, мягко говоря, не очень поощряется властями).Но перегретый рынок труда становится проблемой для бизнеса. Поэтому эксперты агентства прогнозируют замедление роста литовского экспорта, что замедлит и развитие бизнеса и на отечественном рынке.Наблюдается уменьшение числа самостоятельно работающих лиц. «Это может быть связано с увеличением зарплаты сотрудников», - сказал Гитис Моркунас, начальник отдела компании «Versli Lietuva».Растёт число зарегистрированных компаний, что свидетельствует о благоприятных тенденциях запуска бизнеса. Однако, выживаемость новичков в некоторых секторах хуже, чем было в 2017 году.«Худшие показатели наблюдаются в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, образовании, транспорте и хранении. Выживание в профессиональной, научно-технической и информационно-коммуникационной деятельности значительно улучшилось, а также значительно улучшились показатели в торговле и строительстве», - отметил Вадимас Ивановас, руководитель отдела исследований и анализа «Versli Lietuva».Специалисты «Versli Lietuva» провели анализ роста малых предприятий в нашей стране. Они, к слову, составляют 81% от общего числа работающих компаний в Литве. Исследование показало, что только одна десятая из существующих компаний растёт очень быстрыми темпами.«У половины компаний рост останавливается после того, как хозяева наймут дополнительно 1-2 новых сотрудников. Остальные почти не сдвигаются со своего первоначального состояния», - сказал Марюс Каланта, главный аналитик «Versli Lietuva».Отсюда следует оптимистичный вывод, что работающие, но не растущие предприятия имеют огромный неиспользованный потенциал, и это неиспользованный ресурс для всей нашей экономики. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: «Versli Lietuva», тенденции — статья прочитана 196 раз Комментарии