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Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild, сообщает ИНТЕРФАКС.
"Крым — давняя российская территория. В советские времена не имело значения, к какой республике относится территория полуострова. Теперь это не так", - заявил Герхард Шредер
По его словам, присоединение было абсолютно законным с юридической точки зрения, выполнялось по воле народа и не было агрессивным.
Кроме того, он также высказался за соблюдение Минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Герхард Шредер — бывший канцлер ФРГ, руководивший страной с 1998 по 2005 год. С сентября 2017 возглавляет совет директоров «Роснефти».
https://news.mail.ru/politics/37642834/?frommail=1&fbclid=IwAR3l-KTH_v0zrhOi7L5AbFow6zy-b2r9hMAwITE03n80aGbZFTrTBhj0e-0
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