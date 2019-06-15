Памяти великого Тиграна

Как уже сообщал "Обзор", в Клайпеде прошёл турнир, посвящённый памяти 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна (1929 – 1984).
Чемпион мира с 1963 по 1969 годы Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 1929 года в Тбилиси. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения символа армянских шахмат.
Идею турнира предложил и провёл большую организаторскую работу Арменак Хачатрян. Его поддержала местная армянская община «Ван» (председатель Альберт Альбертян).
Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира.
Большой любитель шахмат клайпедчанин Анатолий Лавритов так прокомментировал этот турнир: "Если каждая община города последует такому примеру, то уровень игры в шахматы, интерес к ней достигнет такого состояния, что спортивные власти города вспомнят о прежней поддержке тренеров, шахматных школах и успехах юных шахматистов.И пусть последний фактор станет решающим!"
Инф. «Обзора»
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Ключевые слова: Тигран Петросян, шахматы