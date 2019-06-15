Памяти великого Тиграна 🔊 Воспроизвести







Как уже сообщал "Обзор", в Клайпеде прошёл турнир, посвящённый памяти 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна (1929 – 1984).



Чемпион мира с 1963 по 1969 годы Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 1929 года в Тбилиси. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения символа армянских шахмат.



Идею турнира предложил и провёл большую организаторскую работу Арменак Хачатрян. Его поддержала местная армянская община «Ван» (председатель Альберт Альбертян).



Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира.



Большой любитель шахмат клайпедчанин Анатолий Лавритов так прокомментировал этот турнир: "Если каждая община города последует такому примеру, то уровень игры в шахматы, интерес к ней достигнет такого состояния, что спортивные власти города вспомнят о прежней поддержке тренеров, шахматных школах и успехах юных шахматистов.И пусть последний фактор станет решающим!" Чемпион мира с 1963 по 1969 годы Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня 1929 года в Тбилиси. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения символа армянских шахмат.Идею турнира предложил и провёл большую организаторскую работу Арменак Хачатрян. Его поддержала местная армянская община «Ван» (председатель Альберт Альбертян).Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира.Большой любитель шахмат клайпедчанин Анатолий Лавритов так прокомментировал этот турнир: "Если каждая община города последует такому примеру, то уровень игры в шахматы, интерес к ней достигнет такого состояния, что спортивные власти города вспомнят о прежней поддержке тренеров, шахматных школах и успехах юных шахматистов.И пусть последний фактор станет решающим!" Фото Ирины Беляевой, организаторов турнира, Любови Пидлужной и Эдвинаса Паужялиса







Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Тигран Петросян, шахматы — статья прочитана 162 раза Комментарии