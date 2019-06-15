Из Молдавии сбежал глава демократов - олигарх Плахотнюк 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в фотобанк Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото



Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ, передает



Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. После этого в местных СМИ появилась информация, что члены Демпартии и приближенные к ней люди покидают страну на частных самолетах, по данным телеканала Jurnal TV, в их числе был и Плахотнюк. Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ, передает РИА Новости Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. После этого в местных СМИ появилась информация, что члены Демпартии и приближенные к ней люди покидают страну на частных самолетах, по данным телеканала Jurnal TV, в их числе был и Плахотнюк. "Уточняем, что Владимир Плахотнюк уехал из страны на несколько дней к своей семье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДПМ.



В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. ria.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, парламент, Молдова, противостояние, Плахотнюк — статья прочитана 186 раз Комментарии