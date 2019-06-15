Из Молдавии сбежал глава демократов - олигарх Плахотнюк

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ, передает РИА Новости.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. После этого в местных СМИ появилась информация, что члены Демпартии и приближенные к ней люди покидают страну на частных самолетах, по данным телеканала Jurnal TV, в их числе был и Плахотнюк.
"Уточняем, что Владимир Плахотнюк уехал из страны на несколько дней к своей семье", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДПМ.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.