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Оригинальные роботы - руками детей





Впервые в Литве прошла гонка роботов «Micro:bit». На состязания в Вильнюс приехали команды 35 школ со всей Литвы.

Команды соревновались в четырех разных категориях: красота, мобильность, скорость и автономное программирование.

Для начала команды зарядились хорошим настроением. Участников мероприятия угощали сахарной ватой и попкорном.

И когда сказали, что уже время начинать, все команды быстро принялись за дело. В итоге получилось много оригинальных работ, из которых были выбраны самые лучшие.

Самые красивые роботы оказались у объединенной команды из Шяуляй - ребят из прогимназии «Rėkyvos» и Шяуляйской районной школы «Pakapė». Звание самых быстрых получила гимназия «Antano Baranausko» из Румшишкес.

Всего за час дети должны были сконструировать роботов, управляемых мобильными телефонами. Быстрее всего маршрут с роботами, управляемыми мобильными телефонами, преодолела команда из Паневежиса, из прогимназии «Саулетекё». В самой сложной категории - дистанционное управление - не было равных ученикам Шяуляйской прогимназии «Dainų».
Идея проекта состоит в том, чтобы помочь учителям информатики проводить уроки, предоставив необходимые для этого инструменты. В этом году было распространено 40 компьютерных наборов «Micro: bit», которые дети использовали для создания роботов, таким образом обучаясь программированию.

Эти соревнования показали, как много в Литве юных талантливых изобретателей.

Фото автора

Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: образование, в странах Балтии
Ключевые слова: гонка роботов, «Micro:bit»
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добавлена сегодня, 15 июня, 10:00

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