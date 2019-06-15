Оригинальные роботы - руками детей 🔊 Воспроизвести







Впервые в Литве прошла гонка роботов «Micro:bit». На состязания в Вильнюс приехали команды 35 школ со всей Литвы.



Команды соревновались в четырех разных категориях: красота, мобильность, скорость и автономное программирование.



Для начала команды зарядились хорошим настроением. Участников мероприятия угощали сахарной ватой и попкорном.



И когда сказали, что уже время начинать, все команды быстро принялись за дело. В итоге получилось много оригинальных работ, из которых были выбраны самые лучшие.



Самые красивые роботы оказались у объединенной команды из Шяуляй - ребят из прогимназии «Rėkyvos» и Шяуляйской районной школы «Pakapė». Звание самых быстрых получила гимназия «Antano Baranausko» из Румшишкес.



Всего за час дети должны были сконструировать роботов, управляемых мобильными телефонами. Быстрее всего маршрут с роботами, управляемыми мобильными телефонами, преодолела команда из Паневежиса, из прогимназии «Саулетекё». В самой сложной категории - дистанционное управление - не было равных ученикам Шяуляйской прогимназии «Dainų». Команды соревновались в четырех разных категориях: красота, мобильность, скорость и автономное программирование.Для начала команды зарядились хорошим настроением. Участников мероприятия угощали сахарной ватой и попкорном.И когда сказали, что уже время начинать, все команды быстро принялись за дело. В итоге получилось много оригинальных работ, из которых были выбраны самые лучшие.Самые красивые роботы оказались у объединенной команды из Шяуляй - ребят из прогимназии «Rėkyvos» и Шяуляйской районной школы «Pakapė». Звание самых быстрых получила гимназия «Antano Baranausko» из Румшишкес.Всего за час дети должны были сконструировать роботов, управляемых мобильными телефонами. Быстрее всего маршрут с роботами, управляемыми мобильными телефонами, преодолела команда из Паневежиса, из прогимназии «Саулетекё». В самой сложной категории - дистанционное управление - не было равных ученикам Шяуляйской прогимназии «Dainų».



Эти соревнования показали, как много в Литве юных талантливых изобретателей.



Фото автора



Идея проекта состоит в том, чтобы помочь учителям информатики проводить уроки, предоставив необходимые для этого инструменты. В этом году было распространено 40 компьютерных наборов «Micro: bit», которые дети использовали для создания роботов, таким образом обучаясь программированию.Эти соревнования показали, как много в Литве юных талантливых изобретателей. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: образование, в странах Балтии Ключевые слова: гонка роботов, «Micro:bit» — статья прочитана 218 раз Комментарии