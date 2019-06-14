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Суд отклонил жалобу адвокатуры о возможной секретной слежке ССР Литвы



Суд отклонил просьбу Адвокатуры Литвы обязать Службу спецрасследований (ССР) и другие правоохранительные органы предоставить информацию о возможной тайной слежке.

Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Барждене объявила, что обязательство предоставлять информацию о том, ведется ли криминальная разведка, нарушили бы принципы конспирации и конфиденциальности.

Глава суда также не согласилась с аргументами Адвокатуры Литвы о том, что в ее отношении якобы нельзя проводить криминальную разведку.

"Руководители Генпрокуратуры, Службы спецрасследований, Департамента полиции обоснованно отказались предоставлять запрашиваемую информацию", – говорится в распоряжении суда, объявленном на этой неделе.

Адвокатура Литвы и руководство Адвокатского совета просили суд обязать правоохрану предоставлять информацию о том, велись ли в отношении их действия криминальной разведки.

Они утверждают, что непредоставление данных не позволяет оценить, обращаются ли с ними в рамках закона.

Заявители также акцентировали, что закон охраняет профессиональную адвокатскую тайну, запрещает слежку за ним и прослушивание разговоров, за исключением случаев, когда адвоката подозревают в преступлении.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 июня, 17:06

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