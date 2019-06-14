Суд отклонил жалобу адвокатуры о возможной секретной слежке ССР Литвы 🔊 Воспроизвести



Суд отклонил просьбу Адвокатуры Литвы обязать Службу спецрасследований (ССР) и другие правоохранительные органы предоставить информацию о возможной тайной слежке.



Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Барждене объявила, что обязательство предоставлять информацию о том, ведется ли криминальная разведка, нарушили бы принципы конспирации и конфиденциальности.



Глава суда также не согласилась с аргументами Адвокатуры Литвы о том, что в ее отношении якобы нельзя проводить криминальную разведку.



"Руководители Генпрокуратуры, Службы спецрасследований, Департамента полиции обоснованно отказались предоставлять запрашиваемую информацию", – говорится в распоряжении суда, объявленном на этой неделе.



Адвокатура Литвы и руководство Адвокатского совета просили суд обязать правоохрану предоставлять информацию о том, велись ли в отношении их действия криминальной разведки.



Они утверждают, что непредоставление данных не позволяет оценить, обращаются ли с ними в рамках закона.



Заявители также акцентировали, что закон охраняет профессиональную адвокатскую тайну, запрещает слежку за ним и прослушивание разговоров, за исключением случаев, когда адвоката подозревают в преступлении. Суд отклонил просьбу Адвокатуры Литвы обязать Службу спецрасследований (ССР) и другие правоохранительные органы предоставить информацию о возможной тайной слежке.Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Барждене объявила, что обязательство предоставлять информацию о том, ведется ли криминальная разведка, нарушили бы принципы конспирации и конфиденциальности.Глава суда также не согласилась с аргументами Адвокатуры Литвы о том, что в ее отношении якобы нельзя проводить криминальную разведку."Руководители Генпрокуратуры, Службы спецрасследований, Департамента полиции обоснованно отказались предоставлять запрашиваемую информацию", – говорится в распоряжении суда, объявленном на этой неделе.Адвокатура Литвы и руководство Адвокатского совета просили суд обязать правоохрану предоставлять информацию о том, велись ли в отношении их действия криминальной разведки.Они утверждают, что непредоставление данных не позволяет оценить, обращаются ли с ними в рамках закона.Заявители также акцентировали, что закон охраняет профессиональную адвокатскую тайну, запрещает слежку за ним и прослушивание разговоров, за исключением случаев, когда адвоката подозревают в преступлении. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: расследование, слежка, спецслужба, ССР География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии