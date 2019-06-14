Г. Науседа попросил Генсекретаря НАТО усилить мощности воздушной обороны Литвы 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа



Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу попросил главу НАТО Йенсена Столтенберга выделить более значительные мощности воздушной обороны Литве.



Будущий глава государства и генеральный секретарь НАТО общались по телефону, сообщил BNS представитель Г. Науседы по связям с общественностью Айстис Забараускас.



"Мы сказали, что воздушная оборона важна, и мы хотели бы ее нарастить", – сказал А. Забараускас.



Воздушная оборона одно из слабых мест Балтийских стран в военном смысле.



У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому другие страны альянса осуществляют воздушное патрулирование. Балтийские страны просят, чтобы эта миссия превратилась в постоянную – это будет означать, что дежурящие в Балтийских странах истребители в случае кризиса смогут выполнять и боевые задачи. Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу попросил главу НАТО Йенсена Столтенберга выделить более значительные мощности воздушной обороны Литве.Будущий глава государства и генеральный секретарь НАТО общались по телефону, сообщил BNS представитель Г. Науседы по связям с общественностью Айстис Забараускас."Мы сказали, что воздушная оборона важна, и мы хотели бы ее нарастить", – сказал А. Забараускас.Воздушная оборона одно из слабых мест Балтийских стран в военном смысле.У Литвы, Латвии и Эстонии нет собственных истребителей, поэтому другие страны альянса осуществляют воздушное патрулирование. Балтийские страны просят, чтобы эта миссия превратилась в постоянную – это будет означать, что дежурящие в Балтийских странах истребители в случае кризиса смогут выполнять и боевые задачи. У Литвы есть системы противовоздушной обороны ближней дальности, она закупает такие установки средней дальности, но пока ей не по карману ракеты большой дальности, такие, как Patriot, способные сбивать самолеты или баллистические ракеты.



А. Забараускас отметил, что избранный президент обсудил с главой НАТО и прочие вопросы повестки работы альянса – оборонное финансирование, укрепление стратегии НАТО, операции и миссии за границей, планирующийся на 3-4 декабря саммит.



"Генеральный секретарь НАТО акцентировал важность выполнения обязательств по финансированию, чтобы Литва сохранила 2% внутреннего валового продукта, выделяемые на оборону", – сказал он.



"Избранный президент говорил об укреплении политики сдерживания и наших обязательствах в качестве принимающей стороны, по принятию прибывающих сил союзников", – добавил пресс-секретарь.



Г. Науседа и Й. Столтенберг также обсудили помощь НАТО восточным партнерам, сказал А. Забараускас.



Инаугурация Г. Науседы состоится 12 июля. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, базы, Науседа География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии