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Из фракции Порядка и справедливости отзывается В. Букаускас, В. Мазуронис вступил в ПТ
Партия труда (ПТ) решила отозвать из парламентской фракции партии "Порядок и справедливость" Валянтинаса Букаускаса, поэтому фракция этой партии в парламенте может перестать существовать.
"Решение совета партии (об отзыве В. Букаускаса – BNS) принято вчера путем опроса, 90% одобрили это",– сказал BNS в пятницу лидер трудовиков Викторас Успасских.
"Просто партия должна идентифицироваться, предложить свои программные положения. Когда мы шли во фракцию "Порядка и справедливости" были проекты законов, которые обещали зарегистрировать и представить, но этого не сделали. Зачем нам там сидеть с ними, если не реализуется наша программа?" – пояснил председатель ПТ.
У партии "Порядок и справедливость", ведущей сейчас переговоры об участии в правящей коалиции, в сейме фракция из семи депутатов.
Уход В. Букаскаса подорвет фракцию. Его принадлежность этой фракции также означала и поддержку правящих со стороны ПТ.
Кроме того, с этой недели в ПТ в сейме представляет не только В. Букаускас, но и бывший либерал Андрюс Мазуронис. Он стал членом этого политического движения.
В парламент А. Мазуронис попал по списку Либерального движения в апреле этого года, когда от мандата отказался Арунас Гялурнас.
География: Литва
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