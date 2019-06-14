Итоги уик-энда 7 - 9 июня в кинопрокате Прибалтики 🔊 Воспроизвести



Во второй уик-энд сиквел заработал 55 848 долларов в Эстонии (всего 263 688 долларов), 47 320 долларов в Литве (всего 190 836 долларов) и 32 675 долларов в Латвии (всего 159 720 долларов).



За вторую и третью позицию сражались кинокомикс «Люди Икс: Тёмный Феникс» и музыкальный байопик «Рокетмен». Блокбастер оказался впереди в Литве (22 157 долларов в 14 кинозалах за уик-энд и 25 974 доллара с учётом превью) и Латвии (15 259 долларов в 14 кинозалах за уик-энд и 21 765 долларов с учётом превью). 33 176 долларов в 22 кинотеатрах было получено в Эстонии.



Фильм об Элтоне Джоне по суммарной выручке превзошёл своего конкурента во всех трёх странах региона. В кинопрокатных чартах «Рокетмен» занял второе место в Эстонии (36 301 доллар в 28 кинотеатрах) и третье в Латвии (10 287 долларов в 22 кинозалах за уик-энд и 22 031 доллар с учётом превью) и Литве (20 312 долларов в 17 кинозалах за уик-энд и 28 556 долларов с учётом превью).



К слову. в Литве практически всю верхнюю часть рейтинга занимает исключительно американская кинопродукция.



Кассовые сборы в Литве за уик-энд 07.06.2019 - 09.06.2019



Серьёзные падения сборов на 67, 47 и 61% не помешали сохранить лидерство мультфильму «Тайная жизнь домашних животных 2» в странах Прибалтики, сообщает kinobusiness.com. Во второй уик-энд сиквел заработал 55 848 долларов в Эстонии (всего 263 688 долларов), 47 320 долларов в Литве (всего 190 836 долларов) и 32 675 долларов в Латвии (всего 159 720 долларов).За вторую и третью позицию сражались кинокомикс «Люди Икс: Тёмный Феникс» и музыкальный байопик «Рокетмен». Блокбастер оказался впереди в Литве (22 157 долларов в 14 кинозалах за уик-энд и 25 974 доллара с учётом превью) и Латвии (15 259 долларов в 14 кинозалах за уик-энд и 21 765 долларов с учётом превью). 33 176 долларов в 22 кинотеатрах было получено в Эстонии.Фильм об Элтоне Джоне по суммарной выручке превзошёл своего конкурента во всех трёх странах региона. В кинопрокатных чартах «Рокетмен» занял второе место в Эстонии (36 301 доллар в 28 кинотеатрах) и третье в Латвии (10 287 долларов в 22 кинозалах за уик-энд и 22 031 доллар с учётом превью) и Литве (20 312 долларов в 17 кинозалах за уик-энд и 28 556 долларов с учётом превью).К слову. в Литве практически всю верхнюю часть рейтинга занимает исключительно американская кинопродукция. Категории: культура Ключевые слова: кинопрокат — статья прочитана 127 раз Комментарии