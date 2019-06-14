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Литовские футболисты демонстрируют стабильность

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала на своём официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Первые четыре позиции рейтинга остались неизменными. Первое место занимает сборная Бельгии (1746), которая лидирует в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На второй строчке идёт сборная Франции (1718), на третьей - Бразилии (1681), на четвёртой - Англии (1652), на пятое место с седьмого поднялась сборная Португалии (1631), в июне ставшая первым победителем Лиги наций.

Сборная Литвы с 1101 баллами осталась на «своём» 132-м месте. После недавних игр в рамках отборочного раунда чемпионата Европы, о результатах которых «Обзор» рассказал в предыдущем номере, наша команда потеряла лишь одно очко.
Соперники литовской сборной по отборочной группе чемпионата Европы занимают следующие позиции: Украина – 24 место (1513), Сербия – 34 (1477), Люксембург – 90 (1265). О Португалии сказано чуть выше.

Несколько слов и об успехах наших соседей: сборная Польши – 19 место (1550), сборная России в рейтинге ФИФА поднялась с 46-го на 43-е место (1436), сборная Белоруссии – 82 (1286), Эстония – 99 (1228), Латвия – 137 (1086).

Система подсчёта очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчёта очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи, уточняет ТАСС.

Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5).

Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов - от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчёта очков за результаты. Теперь за победу даётся 1 очко, за ничью - 0,5, поражение - 0.

Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться.

Из системы исключены подсчёт среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, рейтинг, ФИФА, Международная федерация футбола
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добавлена сегодня, 14 июня, 16:40

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