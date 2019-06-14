Литовские футболисты демонстрируют стабильность 🔊 Воспроизвести Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала на своём официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных сборных.



Первые четыре позиции рейтинга остались неизменными. Первое место занимает сборная Бельгии (1746), которая лидирует в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На второй строчке идёт сборная Франции (1718), на третьей - Бразилии (1681), на четвёртой - Англии (1652), на пятое место с седьмого поднялась сборная Португалии (1631), в июне ставшая первым победителем Лиги наций.



Сборная Литвы с 1101 баллами осталась на «своём» 132-м месте. После недавних игр в рамках отборочного раунда чемпионата Европы, о результатах которых «Обзор» рассказал в предыдущем номере, наша команда потеряла лишь одно очко. Первые четыре позиции рейтинга остались неизменными. Первое место занимает сборная Бельгии (1746), которая лидирует в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На второй строчке идёт сборная Франции (1718), на третьей - Бразилии (1681), на четвёртой - Англии (1652), на пятое место с седьмого поднялась сборная Португалии (1631), в июне ставшая первым победителем Лиги наций.Сборная Литвы с 1101 баллами осталась на «своём» 132-м месте. После недавних игр в рамках отборочного раунда чемпионата Европы, о результатах которых «Обзор» рассказал в предыдущем номере, наша команда потеряла лишь одно очко.



Несколько слов и об успехах наших соседей: сборная Польши – 19 место (1550), сборная России в рейтинге ФИФА поднялась с 46-го на 43-е место (1436), сборная Белоруссии – 82 (1286), Эстония – 99 (1228), Латвия – 137 (1086).



Система подсчёта очков



После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчёта очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи, уточняет ТАСС.



Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.



Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5).



Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов - от 3,5 до 6,0.



Изменилась и система подсчёта очков за результаты. Теперь за победу даётся 1 очко, за ничью - 0,5, поражение - 0.



Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться.



Из системы исключены подсчёт среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника. Соперники литовской сборной по отборочной группе чемпионата Европы занимают следующие позиции: Украина – 24 место (1513), Сербия – 34 (1477), Люксембург – 90 (1265). О Португалии сказано чуть выше.Несколько слов и об успехах наших соседей: сборная Польши – 19 место (1550), сборная России в рейтинге ФИФА поднялась с 46-го на 43-е место (1436), сборная Белоруссии – 82 (1286), Эстония – 99 (1228), Латвия – 137 (1086).После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчёта очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи, уточняет ТАСС.Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5).Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов - от 3,5 до 6,0.Изменилась и система подсчёта очков за результаты. Теперь за победу даётся 1 очко, за ничью - 0,5, поражение - 0.Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться.Из системы исключены подсчёт среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, рейтинг, ФИФА, Международная федерация футбола — статья прочитана 133 раза Комментарии