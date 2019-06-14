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Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"


Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост", сообщает РИА Новости.

Для создания колеи длиной 19 километров они уложили пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

"Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь", — говорится в сообщении.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост" Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста


По словам председателя совета директоров компании — генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, скоро состоится финальная стыковка звеньев второго пути, а затем их обустроят всем необходимым для начала перевозок.

Он добавил, что строительство идет с небольшим опережением.

В свою очередь, руководитель подрядной организации Евгений Чибышев отметил, что по рельсам первого пути будут перевозить грузы для строительства второго и подходов к железной дороге со стороны Крыма.

Так, по данным инфоцентра, на втором железнодорожном пути еще предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост" Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста


Кроме того, возводится и новая станция "Керчь-Южная". Она включает вокзал, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления поездов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Год назад, 15 мая, его открыли для автомобилей, хотя изначально это было запланировано на декабрь.

Начало железнодорожного движения должно состояться в конце этого года.
ria.ru
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: автомобили, Крым, мост, жд, испытания
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добавлена сегодня, 14 июня, 14:07

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