Банк России понизил ключевую ставку до 7, 5% 🔊 Воспроизвести Здание Центробанка РФ © Михаил Почуев/ТАСС



Банк России впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров, сообщает



"Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились", - отмечает ЦБ РФ. Банк России впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров, сообщает ТАСС "Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились", - отмечает ЦБ РФ. ЦБ допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и переход к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) до середины 2020 года. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - говорится в пресс-релизе регулятора.



ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечается в сообщении.



В Центробанке отметили, что снижение ключевой ставки и доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: банк, ставка, понижение География: Россия — статья прочитана 95 раз Комментарии