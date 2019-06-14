Памяти чемпиона

В Клайпеде прошёл турнир, посвящённый памяти 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна (1929 – 1984).
Чемпион мира с 1963 по 1969 годы Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня в Тбилиси. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения символа армянских шахмат.
Этого гроссмейстера отличало великолепное искусство защиты и необычная манера игры, которая могла поставить в тупик даже самых искушенных соперников.
Идею турнира предложил и провёл большую организаторскую работу Арменак Хачатрян. Его поддержала местная армянская община «Ван» (председатель Альберт Альбертян).
48 участников из литовских городов Клайпеда, Таураге, Кретинга и Юрбаркас в уютном конференц-зале гостиницы «Арарат» (директор Гарник Казарян) два дня сражались в новом для приморского города турнире.
Девять туров с регламентом по 20 мин.+ 10 сек. на партию определили победителя «Кубка Арарата». Им стал Сильвестрас Армонайтис, набравший 8 очков из 9. На втором месте - Николай Глухачёв с 7 очками, на третьем – двенадцатилетний Глеб Пидлужный с весомыми 6,5 очками.
Определялись сильнейшие и по возрастным группам. Так, среди шахматистов до 18 лет первым стал Ростислав Щекачёв, второй - Домантас Антужис, третий Даниелюс Антужис.
Призёры до 14 лет: 1.Каролис Рачкаускас; 2.Харолдас Вайнаускас; 3. Арсений Будяк.
Призёры до 12 лет: 1. Эгле Грикшайте; 2. Айсте Ленгвинайтй; 3. Кипрас Бертужис.
Призёры до 10 лет: 1. Лукне Ленгвинайте; 2. Kaролис Капицкис; 3. Бернардас Паужялис.
Лучшие игроки до 8 лет: 1. Матвей Пидлужный; 2. Доминикас Кушликис; 3. Андрей Халдеев.
Победители у девочек: 1. Анна Борисовайте; 2. Ева Грикшайте; 3. Лаура Грикшайте.
Сильнейшие синьоры турнира «50 +»: 1. Рутянис Пикшрис; 2. Витас Повилавичюс; 3. Доната Янушевичюте.
Итоги подводились по восьми номинациям, всего было вручено 24 медали. Такой вот замечательный итог встречи, которая проходила в отличных условиях и в великолепном месте. И понравилась всем.
Общее пожелание участников - чтобы «Кубок Арарата» стал традиционным.
Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира.
Фото автора, организаторов, Любови Пидлужной и Эдвинаса Паужялиса
Определялись сильнейшие и по возрастным группам. Так, среди шахматистов до 18 лет первым стал Ростислав Щекачёв, второй - Домантас Антужис, третий Даниелюс Антужис.
Призёры до 14 лет: 1.Каролис Рачкаускас; 2.Харолдас Вайнаускас; 3. Арсений Будяк.
Призёры до 12 лет: 1. Эгле Грикшайте; 2. Айсте Ленгвинайтй; 3. Кипрас Бертужис.
Призёры до 10 лет: 1. Лукне Ленгвинайте; 2. Kaролис Капицкис; 3. Бернардас Паужялис.
Лучшие игроки до 8 лет: 1. Матвей Пидлужный; 2. Доминикас Кушликис; 3. Андрей Халдеев.
Победители у девочек: 1. Анна Борисовайте; 2. Ева Грикшайте; 3. Лаура Грикшайте.
Сильнейшие синьоры турнира «50 +»: 1. Рутянис Пикшрис; 2. Витас Повилавичюс; 3. Доната Янушевичюте.
Итоги подводились по восьми номинациям, всего было вручено 24 медали. Такой вот замечательный итог встречи, которая проходила в отличных условиях и в великолепном месте. И понравилась всем.
Общее пожелание участников - чтобы «Кубок Арарата» стал традиционным.
Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира.
Фото автора, организаторов, Любови Пидлужной и Эдвинаса Паужялиса
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: чемпион мира по шахматам, Тигран Петросян