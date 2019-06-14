Памяти чемпиона 🔊 Воспроизвести







В Клайпеде прошёл турнир, посвящённый памяти 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна (1929 – 1984).



Чемпион мира с 1963 по 1969 годы Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня в Тбилиси. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения символа армянских шахмат.



Этого гроссмейстера отличало великолепное искусство защиты и необычная манера игры, которая могла поставить в тупик даже самых искушенных соперников.



Идею турнира предложил и провёл большую организаторскую работу Арменак Хачатрян. Его поддержала местная армянская община «Ван» (председатель Альберт Альбертян).



48 участников из литовских городов Клайпеда, Таураге, Кретинга и Юрбаркас в уютном конференц-зале гостиницы «Арарат» (директор Гарник Казарян) два дня сражались в новом для приморского города турнире. Чемпион мира с 1963 по 1969 годы Тигран Вартанович Петросян родился 17 июня в Тбилиси. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения символа армянских шахмат.Этого гроссмейстера отличало великолепное искусство защиты и необычная манера игры, которая могла поставить в тупик даже самых искушенных соперников.Идею турнира предложил и провёл большую организаторскую работу Арменак Хачатрян. Его поддержала местная армянская община «Ван» (председатель Альберт Альбертян).48 участников из литовских городов Клайпеда, Таураге, Кретинга и Юрбаркас в уютном конференц-зале гостиницы «Арарат» (директор Гарник Казарян) два дня сражались в новом для приморского города турнире.



Определялись сильнейшие и по возрастным группам. Так, среди шахматистов до 18 лет первым стал Ростислав Щекачёв, второй - Домантас Антужис, третий Даниелюс Антужис.



Сильнейшие игроки турнира. Слева направо: С.Армонайтис, Н.Глухачев, Г.Пидлужный, судья В.Галущак, создатель турнира А. Хачатрян .







Призёры до 14 лет: 1.Каролис Рачкаускас; 2.Харолдас Вайнаускас; 3. Арсений Будяк.



Призёры до 12 лет: 1. Эгле Грикшайте; 2. Айсте Ленгвинайтй; 3. Кипрас Бертужис.



Призёры до 10 лет: 1. Лукне Ленгвинайте; 2. Kaролис Капицкис; 3. Бернардас Паужялис.



Лучшие игроки до 8 лет: 1. Матвей Пидлужный; 2. Доминикас Кушликис; 3. Андрей Халдеев.



Победители у девочек: 1. Анна Борисовайте; 2. Ева Грикшайте; 3. Лаура Грикшайте.



Сильнейшие синьоры турнира «50 +»: 1. Рутянис Пикшрис; 2. Витас Повилавичюс; 3. Доната Янушевичюте.



Итоги подводились по восьми номинациям, всего было вручено 24 медали. Такой вот замечательный итог встречи, которая проходила в отличных условиях и в великолепном месте. И понравилась всем.



Общее пожелание участников - чтобы «Кубок Арарата» стал традиционным.



Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира.



Фото автора, организаторов, Любови Пидлужной и Эдвинаса Паужялиса



Девять туров с регламентом по 20 мин.+ 10 сек. на партию определили победителя «Кубка Арарата». Им стал Сильвестрас Армонайтис, набравший 8 очков из 9. На втором месте - Николай Глухачёв с 7 очками, на третьем – двенадцатилетний Глеб Пидлужный с весомыми 6,5 очками.Определялись сильнейшие и по возрастным группам. Так, среди шахматистов до 18 лет первым стал Ростислав Щекачёв, второй - Домантас Антужис, третий Даниелюс Антужис.Призёры до 14 лет: 1.Каролис Рачкаускас; 2.Харолдас Вайнаускас; 3. Арсений Будяк.Призёры до 12 лет: 1. Эгле Грикшайте; 2. Айсте Ленгвинайтй; 3. Кипрас Бертужис.Призёры до 10 лет: 1. Лукне Ленгвинайте; 2. Kaролис Капицкис; 3. Бернардас Паужялис.Лучшие игроки до 8 лет: 1. Матвей Пидлужный; 2. Доминикас Кушликис; 3. Андрей Халдеев.Победители у девочек: 1. Анна Борисовайте; 2. Ева Грикшайте; 3. Лаура Грикшайте.Сильнейшие синьоры турнира «50 +»: 1. Рутянис Пикшрис; 2. Витас Повилавичюс; 3. Доната Янушевичюте.Итоги подводились по восьми номинациям, всего было вручено 24 медали. Такой вот замечательный итог встречи, которая проходила в отличных условиях и в великолепном месте. И понравилась всем.Общее пожелание участников - чтобы «Кубок Арарата» стал традиционным.Неоценимую помощь в организации турнира оказал Викторас Галущак, выступивший также в роли главного судьи турнира. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: чемпион мира по шахматам, Тигран Петросян География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 87 раз Комментарии