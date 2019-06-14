Брюссель выявил российское вмешательство в выборы в Европарламент 🔊 Воспроизвести



В докладе, подготовленном в Еврокомиссии, говорится о продолжающейся дезинформационной деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и изменение их предпочтений, сообщает



Выборы в Европарламент, прошедшие в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, подверглись вмешательству из России. Об этом сообщила в пятницу, 14 июня, газета Financial Times со ссылкой на обзор, подготовленный Еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС по итогам выборов. В докладе, подготовленном в Еврокомиссии, говорится о продолжающейся дезинформационной деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и изменение их предпочтений, сообщает ФОРБС Выборы в Европарламент, прошедшие в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, подверглись вмешательству из России. Об этом сообщила в пятницу, 14 июня, газета Financial Times со ссылкой на обзор, подготовленный Еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС по итогам выборов. «Собранные доказательства свидетельствуют о продолжающейся и устойчивой дезинформационной деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и влиянии на предпочтения избирателей», — отмечается в документе, который будет опубликован 14 июня. Дезинформация затрагивала самый широкий круг тем: под вопрос ставилась сама демократическая легитимность ЕС и на обсуждение выносились столь спорные для блока вопросы, как миграция и суверенитет.



В качестве примера распространенной в соцсетях дезинформации в отчете приводится пожар в соборе Нотр-Дам в Париже, который был использован для демонстрации «предполагаемого упадка западных и христианских ценностей в ЕС». Другим примером назван коррупционный скандал в Австрии в конце мая 2019 года, приведший к развалу правящей коалиции и политическому кризису в стране (тогда в СМИ были опубликована видеозапись встречи на Ибице высокопоставленного австрийского политика с девушкой, выдававшей себя за племянницу российского бизнесмена Игоря Макарова). Источники в соцсетях назвали публикацию видео провокацией, подготовленной спецслужбами Германии и Испании.



В отчете отмечается, что с целью снижения явки на выборы в соцсетях публиковались материалы, называющие законодательную власть Европарламента «малозначительной» и оказавшейся под контролем лоббистов.



При этом, отмечается в докладе, тактика дезинформационной деятельности постоянно меняется, реагируя на контрмеры, принимаемые странами и технологическими компаниями. «Вместо проведения масштабных операций на цифровых платформах, источники, связанные с Россией, проводят теперь, по-видимому, небольшие локальные операции, которые труднее обнаружить и разоблачить», — говорится в отчете.



В подготовленном Брюсселем документе не говорится о том, кто стоял за дезинформацией и как она была скоординирована. Москва последовательно отрицает свою причастность к попыткам вмешательства в выборы за рубежом.



Явка на выборах в Европарламент в конце мая 2019 года была на двадцатипятилетнем максимуме — на избирательные участки пришел 51% избирателей (на 8% больше, чем в 2014 году). В ряде стран победили крайне правые партии (во Франции на первом месте оказался возглавляемый Марин Ле Пен «Национальный фронт», в Италии — правая «Лига»). В других — партии, придерживающиеся более либеральных взглядов (в Германии партия «зеленых» оказалась на втором месте). forbes.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, выборы, Европарламент, вмешательство — статья прочитана 144 раза Комментарии