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Архивы организации эмигрантов из стран Балтии BATUN открываются для общества
Архивы организации балтийских эмигрантов BATUN (Baltic Appeal to United Nations – Балтийское воззвание к Организации Объединенных Наций) будут открыты для общества после того, как они будут переданы Национальному архиву Латвии, сообщил в пятницу МИД Литвы.
Меморандум о передаче документов подписали послы Литвы, Латвии и Эстонии в ООН и представители BATUN.
До этого времени архивы хранились в Нью-Йорке усилиями латвийской эмигрантской диаспоры. В июле архивы будут доставлен в Ригу где ученые и общественность смогут поближе познакомиться с деятельностью BATUN, говорится в сообщении.
Истоки движения BATUN уходят в шестидесятые года, когда по инициативе председателя Комитета за независимость Литвы Антанаса Мажейки и почетного председателя – монсиньора Йонаса Балкунаса 13 ноября 1965 года в Мэдисон-сквер-гарден на митинг против оккупации Балтийских стран собралось около 14 тысяч литовцев, латышей и эстонцев.
Формально организация BATUN была создана в 1966 году. Это движение эмигрантов из Литвы, Латвии и Эстонии, целью которого были независимость стран Балтии и их членство в ООН.
В годы оккупации BATUN поднимала вопрос независимости стран Балтии в ООН, осуждала пакт Молотова-Риббентропа.
Ключевые слова: эмигранты, сопротивление, архивы, BATUN
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